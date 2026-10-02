Єврокомісар: Кількість незаконних перетинів кордону ЄС мігрантами зменшилася на 55%

За останні два роки кількість незаконних перетинів кордону Європейського Союзу мігрантами зменшилася на 55%.

Про це заявив єврокомісар із питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер перед початком засідання Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ у Брюсселі.

За словами єврокомісара, це свідчить про результативність європейських реформ міграційної політики. Водночас він наголосив, що країни-члени ЄС мають продовжувати її розвиток і впровадження п'ятирічної міграційної стратегії, розпочатої в січні.

Бруннер також повідомив, що незабаром Європейське агентство прикордонної та берегової охорони (Frontex) отримає новий мандат. У його межах Брюссель планує посилити політику повернення мігрантів до країн походження, для чого ЄС уже співпрацює з урядами третіх держав.