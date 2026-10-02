Лише 4% українців переконані, що влада повністю виконує всі зобов'язання для вступу до ЄС, - опитування

Українці назвали головні перешкоди на шляху до Європейського Союзу.
Половина українців вважає, що влада не виконує зобов'язання, потрібні для швидкого вступу країни до Євросоюзу. Водночас 46% опитаних дотримуються протилежної думки. Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
За даними соціологів, лише 4% опитаних переконані, що українське керівництво повністю виконує всі необхідні зобов'язання для вступу до ЄС. Водночас 16% громадян вважають, що влада зовсім їх не виконує.
Оцінюючи перешкоди на шляху до євроінтеграції, респонденти найчастіше вказували на внутрішні проблеми та зовнішні чинники:
Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" відбулося у період з 12 по 21 вересня.
Методом телефонних інтерв'ю соціологи опитали 1002 повнолітніх громадян, які на момент дослідження проживали на підконтрольній Києву території України. До вибірки не включали українців, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
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