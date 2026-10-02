Путін назвав пропозицію про «енергетичне перемир’я» безглуздою, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від ідеї взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Він назвав відповідну пропозицію «безглуздою».
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.
Йдеться про можливість припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах в обмін на припинення російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.
Путін заявив, що Москва не погоджується на такий формат домовленостей. За його словами, пропозиція про взаємне припинення ударів є «безглуздою».
Водночас очільник Кремля визнав наслідки українських атак на російську нафтопереробну галузь. Він стверджує, що удари по НПЗ призвели до втрати Росією близько 1% ВВП.
Путін також заявив, що Росія має достатні запаси дизельного пального, однак через санкційні обмеження не може вільно постачати його на світові ринки.
При цьому російський диктатор почав виправдовувати удари РФ по українській інфраструктурі. Він стверджує, що внаслідок російських атак Україна нібито залишилася без металургійної промисловості.
Під час виступу Путін також вкотре поставив під сумнів українську державність. Він заявив, що Україна нібито «не може існувати самостійно», втрачає елементи державності та керується ззовні. Подібні твердження Кремль систематично використовує для виправдання російської агресії проти України.
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