Bloomberg: Туреччина та ООН готують переговори між Україною та Росією щодо перемир’я у Чорному морі

Туреччина та Організація Об’єднаних Націй готують нові переговори між Україною та Росією щодо перемир’я у Чорному морі. Мета ініціативи - захистити зернові перевезення та зменшити ризики для країн, які найбільше потерпають від зростання цін на продовольство. Про це Bloomberg повідомив впливовий дипломат.

За його словами, зустрічі планують провести на початку жовтня. Посередниками мають виступити представники швейцарської неурядової організації "Центр гуманітарного діалогу".

Ініціатива з’явилася на тлі нової хвилі атак на портову інфраструктуру в Чорному морі. Україна та Росія разом забезпечують понад чверть світових поставок пшениці, тому перебої з експортом можуть впливати на продовольчі ціни далеко за межами регіону.

У серпні через загострення ситуації ф’ючерси на пшеницю піднялися до трирічного максимуму. Додатковий тиск на ринок створюють несприятливі погодні умови в інших частинах світу, які негативно впливають на врожаї.

Нова дипломатична спроба багато в чому спирається на досвід 2022 року. Тоді за участю Туреччини та ООН вдалося домовитися про безпечне перевезення зерна, добрив та продовольства з українських портів. Та угода стала одним із небагатьох прикладів обмеженого перемир’я між сторонами, яке певний час діяло.

Перший крок до нових переговорів зробили наприкінці вересня під час сесії Генеральної Асамблеї ООН. На закритій зустрічі були присутні турецькі посадовці, а також представники США, Європи, Індії та Єгипту - країни, яка значною мірою залежить від стабільних поставок зерна.

Згідно з документом, який отримав Bloomberg, учасники обговорили "чітко визначену та взаємну домовленість". Вона має передбачати вільне комерційне судноплавство, а також захист портів та енергетичної інфраструктури.

Таким чином, нові переговори можуть стосуватися не лише зернового експорту, а й ширшої безпеки судноплавства та критичної інфраструктури в Чорному морі.