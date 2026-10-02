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Деркач: ЄС забезпечить закупівлі для приблизно третини укриттів на пунктах пропуску

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До кінця року український уряд планує облаштувати укриття на всіх контрольно-пропускних пунктах за підтримки Євросоюзу.

Про це в коментарі Радіо Свобода сказав Сергій Деркач, перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури і транспорту.

Київ звернувся до Європейського Союзу, і той забезпечить закупівлі для приблизно третини укриттів на пунктах пропуску, сказав Деркач.

"Єдине питання, яке виникає, – це виробництво. Виробництво самих укриттів в Україні займає певний період часу, тому що зараз дуже багато об’єктів, які потребують укриттів", – сказав він.

Через російську загрозу Молдова нещодавно повернула своїх прикордонників і митників з української території. Росія б'є також по автозаправках і портах, ускладнюючи Україні цивільну логістику.

Деркач також сказав, що повідомив Єврокомісії про удари Росії по КПП "Ягодин – Дорогуськ" і слід мінімізувати такі ризики. Для цього має бути план "Б", як українські регулювальники можуть працювати на стороні іншої країни, якщо є така безпекова потреба. З Польщею з цього питання вже обмінялися офіційними листами, але потрібне погодження від ЄК.

Такі самі попередні домовленості є зі Словаччиною, триває робота з Угорщиною та Румунією. Після цього будуть підписані угоди, а потім – перенесення служб, інфраструктури тощо.

"Питання в тому, що тут є своя частина бюрократії. Ми домовились з Єврокомісією, що це питання зараз ставимо як номер один. [...] Я впевнений, що ми зможемо вирішити це питання до кінця цього року. Важко говорити точними датами, оскільки це питання не залежить від України", – зазначив заступник міністра.

Деркач, укриття
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