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Через блокування бюджетних платежів, громади не можуть оплачувати критичні роботи

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В Україні з 9 вересня заблоковано частину платежів громад, через що вони не можуть фінансувати підготовку до зими, ремонти та низку критичних робіт. В Асоціації міст закликали прем'єр-міністра втрутитися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення АМУ до очільника Камбіну Сергія Корецького.

Асоціація міст України звернулася до прем'єр-міністра Сергія Корецького із закликом негайно розблокувати платежі громад, необхідні, зокрема, для підготовки до опалювального сезону.

В АМУ заявили, що за наявності коштів на рахунках муніципалітетів та відповідності платежів вимогам постанови Кабміну №590 з 9 вересня громадам заблоковано можливість проводити низку розрахунків.

Зокрема, йдеться про закупівлю пального для автомобілів, які використовують для надання медичної допомоги та ліквідації наслідків обстрілів. Також заблокована оплата робіт і обладнання для медичних, освітніх та соціальних закладів.

Окремо Асоціація вказує на неможливість фінансувати підготовку до опалювального сезону, виконання планів стійкості, облаштування Пунктів незламності та ремонт пошкодженої інфраструктури й енергетичних об'єктів.

У зверненні до прем'єра АМУ заявила, що блокування розрахунків громад за вищевказані послуги призводить до наслідків, яких "не зміг досягнути агресор обстрілами з початку повномасштабного вторгнення".

В Асоціації підкреслили для прем’єр-міністра той факт, що коли Кабмін негайно не розблокує платежі громад, то знищить умови для роботи в Україні державних і міжнародних інституцій, освітніх, медичних і соціальних закладів.

Правління АМУ закликало Корецького зупинити нарахування штрафів громадам за непогашення кредитів та несвоєчасні розрахунки через відсутність офіційного рішення про блокування платежів.

Також Асоціація закликає прем'єр-міністра ініціювати притягнення до відповідальності урядовців, через яких, за твердженням АМУ, була зупинена робота комунальних служб.

АМУ, Асоціація міст
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