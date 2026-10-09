Генштаб: Знищуємо російських окупантів рекордними темпами

Сили оборони України рекордними темпами знищують російських окупантів.
Лише за три дні в зоні відповідальності угруповання військ (сил) "Азов" українські воїни знешкодили понад тисячу російських загарбників, із них 702 - ліквідовано, йдеться у звіті Генштабу від 8 жовтня.
"Тут зафіксовано одні з найвищих добових показників втрат противника. Це один із прикладів того, як Сили оборони України нарощують ефективність своїх дій. Поки ворог намагається видати терор мирного населення за успіхи, українські воїни різних підрозділів продовжують боронити нашу землю та завдавати агресору значних втрат на всіх відтинках лінії бойового зіткнення та в тилу", - сказано в повідомленні.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати російських окупантів становлять близько 1 547 780 осіб.
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