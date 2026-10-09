Занурилася на глибину 107 метрів: Українська спортсменка встановила світовий рекорд

Українська фрідайверка Наталія Жаркова здобула титул чемпіонки світу-2026 у дисципліні в"вільне занурення" (FIM), продемонструвавши новий світовий рекорд.

На чемпіонаті світу CMAS у Гондурасі Жаркова провела успішне занурення на глибину 107 метрів.

Такий показник досягнутої глибини у вільному зануренні дозволив українці відзначитися новим світовим рекордом у дисципліні FIM.

Друге місце з результатом 102 метри посіла ще одна українка - Катерина Садурська. Третій результат показала іспанська спортсменка Ізабель Санчес, глибина її занурення зафіксована на рівні 96 метрів.

Однак у дисципліні CWT Жаркова поступилася належним їй титулом чемпіонки світу. На заявленому 121 метрі глибини в української фрідайверки після повернення на поверхню стався блекаут, тому її результат не зарахували.

Титул Жаркової в CWT перейшов до Катерини Садурської, яка отримала золоту медаль змагань після успішного занурення на 108 метрів. Для Садурської це перше здобуття титулу чемпіонки світу CMAS у цій дисципліні.

Тоді як для Жаркової титул чемпіонки світу в CWT вже не перший. Дебютне золото вона виграла у 2025 році, показавши на чемпіонаті світу результат занурення 113 метрів.