Занурилася на глибину 107 метрів: Українська спортсменка встановила світовий рекорд

Українська фрідайверка Наталія Жаркова здобула титул чемпіонки світу-2026 у дисципліні в"вільне занурення" (FIM), продемонструвавши новий світовий рекорд.
На чемпіонаті світу CMAS у Гондурасі Жаркова провела успішне занурення на глибину 107 метрів.
Такий показник досягнутої глибини у вільному зануренні дозволив українці відзначитися новим світовим рекордом у дисципліні FIM.
Друге місце з результатом 102 метри посіла ще одна українка - Катерина Садурська. Третій результат показала іспанська спортсменка Ізабель Санчес, глибина її занурення зафіксована на рівні 96 метрів.
Однак у дисципліні CWT Жаркова поступилася належним їй титулом чемпіонки світу. На заявленому 121 метрі глибини в української фрідайверки після повернення на поверхню стався блекаут, тому її результат не зарахували.
Титул Жаркової в CWT перейшов до Катерини Садурської, яка отримала золоту медаль змагань після успішного занурення на 108 метрів. Для Садурської це перше здобуття титулу чемпіонки світу CMAS у цій дисципліні.
Тоді як для Жаркової титул чемпіонки світу в CWT вже не перший. Дебютне золото вона виграла у 2025 році, показавши на чемпіонаті світу результат занурення 113 метрів.
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