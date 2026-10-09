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Експерт: Наразі ціни на овочі борщового набору трохи дорожчі в порівнянні з минулим роком

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Ціни на овочі, які формують так званий борщовий набір, наразі прийнятні, хоча й трохи дорожчі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Саме зараз ціни є найнижчими, адже надалі вони почнуть лише зростати й ця тенденція збережеться до наступного літа.

Про це сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері Громадського радіо.

Відповідаючи на запитання, чому цибуля, морква, буряк, помідори та інші овочі вже почали дорожчати, він насамперед наголосив: ціни на ринку прийнятні. А реальне подорожчання почнеться з другої половини жовтня.

«Ми зараз маємо сезон найнижчих цін у році. Надалі вони лише зростатимуть, і так буде аж до наступного літа. Оцінюючи, що зараз відбувається, треба розуміти, що ми зараз у періоді збору врожаю, а по ряду товарних позицій врожай вже зібрали. Відповідно, починається зростання цін. По картоплі ситуація приблизно така сама: найнижчі ціни будуть ще до середини жовтня, а далі ми будемо бачити зростання», — пояснив Олег Пендзин.

Він пояснює: зараз цибуля коштує до 40 грн за кг. А навесні 2024 року вона коштувала 140 грн за кг, бо був неврожай і з нею були великі проблеми.

«Сьогодні я б не дуже жахався того росту цін, який зараз є. Бували й більші [зростання]. Все залежить від співвідношення попиту та пропозиції», — наголосив економіст.

Він каже: торік на початку жовтня цибуля коштувала 35-36 грн за кг. Цього року — 40. Економіст пояснює: це відповідає загальному обсягу та стану зібраного врожаю, адже цьогорічне літо для овочів борщового набору було трохи гіршим за торішнє.

«Але загалом цінова ситуація на ринку достатньо прийнятна. І пропозиції на ринку достатньо багато. Я б вважав, що цей рік для борщового набору був не настільки поганим. Українці зможуть непогано запастися», — сказав Олег Пендзин.

Водночас він наголосив: відразу після закінчення збору врожаю борщовий набір почне дорожчати. Це відбуватиметься не миттєво, а поступово. Це пояснюється кількома чинниками.

По-перше, зберігання продукції в овочесховищах потребує додаткових витрат на утримання стабільної температури. Йдеться про зростання витрат на електроенергію. По-друге, частина продукції згниває. Відповідно — пропозиція зменшується.

Загалом ситуація традиційна: закінчується сезон збору врожаю — ціни найнижчі. А далі відбувається поступове зростання.

Що стосується тепличних овочів, то вони також дорожчатимуть. Головним чином це буде пов’язано зі зростанням витрат на пальне для генераторів, які фермери використовують у разі вимкнень електроенергії.

Пендзин
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