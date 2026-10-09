Відключення світла пов'язані з пошкодженням систем електропередачі внаслідок обстрілів, - ЗМІ

Відключення світла, що почалися в Україні, пов'язані з пошкодженням систем електропередачі внаслідок російських обстрілів, а не з дефіцитом генерації.
Як ідеться в ексклюзивному матеріалі Бізнес Цензора, попри те, що на декотрих великих об'єктах атомної генерації ремонти ще не завершені, виробництва електроенергії вистачає.
Вироблення енергії сонячними електростанціями в умовах похмурої погоди знизилося, а споживання зросло через використання населенням обігрівальних приладів, однак, за словами співрозмовника видання на енергетичному ринку, профіцит електроенергії поки зберігається.
Утім, починаючи з другої декади жовтня погода почне погіршуватися і в разі збільшення інтенсивності обстрілів проблеми з енергопостачанням можуть загостритися.
Загалом цієї зими споживання електроенергії очікується меншим, ніж минулої – максимально 15-15,5 ГВт.
Це сталося через те, що великі промислові підприємства скоротили споживання через зупинку виробництва. Наприклад, "АрселорМіттал Кривий Ріг" взагалі припинив роботу у вересні після чотирьох ракетних обстрілів.
Разом із тим, за попередніми прогнозами синоптиків, зима буде м'якшою, ніж минулорічна.
Деталей щодо проходження опалювального сезону український уряд не повідомляє, однак джерела Бізнес Цензора кажуть, що довгих повних блекаутів вдасться уникнути.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023