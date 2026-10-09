Відключення світла пов'язані з пошкодженням систем електропередачі внаслідок обстрілів, - ЗМІ

Відключення світла, що почалися в Україні, пов'язані з пошкодженням систем електропередачі внаслідок російських обстрілів, а не з дефіцитом генерації.

Як ідеться в ексклюзивному матеріалі Бізнес Цензора, попри те, що на декотрих великих об'єктах атомної генерації ремонти ще не завершені, виробництва електроенергії вистачає.

Вироблення енергії сонячними електростанціями в умовах похмурої погоди знизилося, а споживання зросло через використання населенням обігрівальних приладів, однак, за словами співрозмовника видання на енергетичному ринку, профіцит електроенергії поки зберігається.

Утім, починаючи з другої декади жовтня погода почне погіршуватися і в разі збільшення інтенсивності обстрілів проблеми з енергопостачанням можуть загостритися.

Загалом цієї зими споживання електроенергії очікується меншим, ніж минулої – максимально 15-15,5 ГВт.

Це сталося через те, що великі промислові підприємства скоротили споживання через зупинку виробництва. Наприклад, "АрселорМіттал Кривий Ріг" взагалі припинив роботу у вересні після чотирьох ракетних обстрілів.

Разом із тим, за попередніми прогнозами синоптиків, зима буде м'якшою, ніж минулорічна.

Деталей щодо проходження опалювального сезону український уряд не повідомляє, однак джерела Бізнес Цензора кажуть, що довгих повних блекаутів вдасться уникнути.