Лещик: У закладах освіти досі зберігається тенденція приховувати або «згладжувати» факти цькування

Відсутність реагування на насильство дозволяє насильству відбуватися в закладі освіти знову.
Про це написала освітня омбудсманка Надія Лещик у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Лещик зазначила, що з початком нового навчального року зросла кількість звернень, а також публікацій у соціальних мережах щодо випадків насильства, зокрема булінгу в закладах освіти. За її словами, більшість звернень надходить від батьків, для яких безпека дітей, особливо в умовах війни, є пріоритетом.
«Насильство є неприпустимим і не має жодних виправдань. Як би не поводився здобувач освіти, педагог зобов'язаний реагувати виключно в правовому та офіційному порядку. Наразі ситуацію, що сталася в закладі професійної освіти на Одещині, розслідує поліція, педагога вже звільнено. Однак цього недостатньо», - написала Лещик.
Освітня омбудсманка підкреслила, що необхідно з’ясувати, чи надходили раніше скарги на цього працівника від учнів, чи звертався сам педагог із заявами про неналежну поведінку здобувачів освіти, та як на такі повідомлення реагувало керівництво закладу.
Вона зауважила, що періодично доводиться фіксувати випадки замовчування та зволікання з реагуванням. За її словами, у закладах освіти досі зберігається тенденція приховувати або «згладжувати» факти цькування.
«Керівники шкіл нерідко намагаються уникнути розголосу або через прагнення зберегти репутацію закладу, або через вплив батьків кривдника, або небажання займатися бюрократичними процедурами. Це стосується як цькування серед дітей, так і випадків, де кривдниками є педагоги або де булять вчителів», - написала Лещик.
Вона додала, що законодавство зобов’язує керівників закладів освіти та педагогічних працівників реагувати вже на перший факт насильства, не чекаючи, поки воно набуде систематичного характеру.
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