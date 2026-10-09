Зеленський: Україна готує відповіді на нову хвилю російських повітряних ударів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповіді на нову хвилю російських повітряних ударів.

Про це він написав у Telegram.

«Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси. Перше: готуємо наші відповіді на цю хвилю російської ескалації», – наголосив Зеленський.

За його словами, Київ уже працює із міжнародними партнерами, які можуть посилити допомогу Україні. Йдеться, зокрема, про додаткові пакети протиповітряної оборони та боєприпаси для винищувачів F-16.

Окремо Зеленський повідомив про продовження роботи над запитами українських військових щодо потреб фронту.