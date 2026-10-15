В Болгарії на станції, яка обслуговує Україну, спалили антени Starlink, - ЗМІ

На об'єкті поблизу столиці Болгарії вогонь знищив або пошкодив понад половину антен супутникової системи Starlink. Про підпал спочатку повідомив опозиційний депутат, а згодом інцидент підтвердив прем'єр-міністр країни Румен Радев.
Про це пише Novinite, інформує Цензор.НЕТ.
За даними депутата від партії "Так, Болгарія" Івайла Мірчева, невідомі підпалили 11 із 17 антен зв'язку Starlink на об'єкті поблизу Софії.
Він першим повідомив про це та розкритикував, що Міністерство внутрішніх справ і медіа мовчали про інцидент. Коли саме стався підпал, невідомо, але перша публікація з'явилася ввечері 12 жовтня.
Видання Insider з'ясувало, що пожежа сталася на антенах поблизу станції супутникового зв'язку "Плана" на південь від Софії. Ця станція обслуговує, зокрема, українських військових.
Мірчев звернув увагу, що лише кілька днів тому голова Державного агентства національної безпеки (ДАНБ) на засіданні Консультативної ради з національної безпеки запевняв: контррозвідка дуже активно протидіє диверсіям, пов'язаним із Росією.
"Очевидно, вони погано виконують свою роботу", — написав депутат.
Під час парламентських слухань 14 жовтня інцидент підтвердив прем'єр Румен Радев. Він відмовився розкривати подробиці, посилаючись на розслідування, яке, за його словами, ведеться "надзвичайно інтенсивно".
"Триває розслідування, і воно є надзвичайно інтенсивним. Я закликаю голову ДАНС зараз не розкривати подробиць, незважаючи на вашу надзвичайно гостру цікавість. Але це питання зовсім недовгого часу. Ми співпрацюємо з партнерськими службами, щоб успішно завершити цю операцію", — заявив прем'єр.
За словами Радева, якщо голова ДАНС і поліція почнуть розкривати, що саме встановлено, це завадить досягти бажаного результату, але ситуація з розслідуванням перебуває під контролем.
Міністр внутрішніх справ Іван Демерджієв додав, що охорону таких об'єктів посилено. За його словами, відповідальність за їх охорону лежить на власниках, але структури МВС вжили додаткових заходів для охорони подібних об'єктів на території країни.
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