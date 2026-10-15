В Німеччині закликають припинити допомогу Україні та скасувати санкції проти Росії

Парламент німецької землі Саксонія-Ангальт підтримав ініціативу партій «Альтернатива для Німеччини» та «Союз Сари Вагенкнехт», які закликали припинити військову та фінансову допомогу Україні та скасувати санкції проти Росії. Вони пропонують залишити Києву лише гуманітарну підтримку.

Про це повідомляється на сайті парламенту землі.

Автори ініціативи виступили за негайне припинення вогню та початок мирних переговорів з Москвою. Вони також закликали земельний уряд просувати цю позицію на федеральному рівні через Бундесрат.

Прем'єр-міністр Саксонії-Ангальт Свен Шульце розкритикував пропозицію, заявивши, що вона фактично позбавляє Україну можливості захищатися від російської агресії. Представники ХДС, СДПН, «Зелених» та «Лівих» також виступили проти ініціативи.

Разом з тим, альтернативні пропозиції цих політичних сил не набрали достатньої кількості голосів.