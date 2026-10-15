Економіст: В Україні до кінця року ціни на продукти та ліки можуть суттєво зрости

До кінця року ціни на продукти в Україні можуть зрости щонайменше на 10%, а на ліки - ще більше.

Зростання цін безпосередньо впливає на виживання населення. Він вказав, що за обмежених ресурсів держава має діяти негайно й зосередити допомогу на найбільш вразливих верствах населення. Про це в ефірі "Новини. LIVE" повідомив економіст, радник президента у 2019-2024 роках Олег Устенко.

"Все буде збільшено в ціні принаймні на 10%", - каже спеціаліст, коментуючи подорожчання продуктів харчування.

Він вважає, що ціни на імпортні товари зростатимуть ще швидшими темпами. Водночас частину імпорту можна буде замінити вітчизняною продукцією, хоча це й може призвести до зниження якості життя.

Проблеми буде з фармацевтичною продукцією, оскільки частина наших підприємств не зможе працювати або зберігати продукцію. У такому разі доведеться збільшувати обсяги імпорту.

На тлі девальвації гривні ціна на фармацевтичну продукцію буде збільшуватися", - говорить Устенко.

За його словами, зростання цін на продукти та ліки пов'язане зі здорожчанням пального, що є складовою собівартості практично будь-якої продукції.

"Навіть картоплю потрібно якось доставити до ринку чи супермаркету", - зазначає спеціаліст.