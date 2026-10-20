Корецький: Заробітна плата, розмір і відсутність податкових боргів — не зовсім одне і те ж, що «критичне підприємство

В Україні діє режим воєнного стану та йде мобілізація. Українському війську потрібні кадри. Днями уряд ухвалив постанову щодо бронювання військовозобов’язаних працівників.

Перегляд правил бронювання від мобілізації зумовлений критичною потребою Збройних сил України в особовому складі, а також аномальним зростанням кількості відстрочок.

Про це в інтерв'ю Бі-бі-сі Україна заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Він наголосив, що головна причина змін в критеріях бронювання військовозобов'язаних — це потреба Генерального штабу у військових для ротації бійців, які роками перебувають на фронті, а також для покриття втрат.

В прийнятому рішенні немає політики, воно для «виживання країни».

«Ми будемо робити акцент на обороноздатності, на забезпеченні сил оборони всім необхідним. Хоча економіка, безумовно, дуже важлива. Чи може бути економічне бронювання? Швидше за все може, але заробітна плата, розмір і відсутність податкових боргів — не зовсім одне і те ж, що «критичне підприємство», — зазначив глава уряду.

Корецький додав, посилаючись на статистику, що кількість громадян з відстрочками чи бронюванням суттєво перевищує кількість тих, хто наразі служить.

За його словами, за останні 6−8 місяців динаміка надання відстрочок зростає на десятки тисяч щомісяця. Якщо цей тренд збережеться, «скоро будуть заброньовані абсолютно всі», наголосив прем'єр.

За словами Корецького, уряд розуміє необхідність стабільної роботи стратегічно важливих підприємств й планує мінімізувати випадки, коли статус критичності використовують лише як спосіб уникнути мобілізації.

Він наголосив, що для підприємств, які реально забезпечують фронт та інфраструктуру, жодних загроз немає.

Корецький спростував побоювання щодо можливого скорочення відсотка бронювання для енергетичного сектору напередодні опалювального сезону.

За його словами, перевірятимуть компанії, які створюються формально (наприклад, виготовляють кілька дронів на рік, але бронюють сотні працівників).

Щодо «економічного бронювання», то прем'єр зауважив, що суто грошовий підхід є нечесним щодо військових на передовій.