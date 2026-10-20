СБУ: Від початку року75 громадян отримали судові вироки за поширення фото й відео з інформацією про Сили оборони

Від початку 2026 року за матеріалами Служби безпеки України 75 громадян отримали судові вироки за поширення фото й відео з інформацією про Сили оборони. Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 19 жовтня.

Мовиться, зокрема, про публікації з даними щодо розташування та переміщення українських військових, роботи протиповітряної оборони, а також наслідків ураження наземних об’єктів і повітряних цілей.

Так, минулого тижня правоохоронці викрили в Києві трьох місцевих, які оприлюднили позиції ППО. Нині вони мають статус підозрюваних за статтею 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про Збройні сили України та інші військові формування. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

У повідомленні нагадали, що розголошення даних про місця розташування українських сил, їхню бойову роботу та наслідки російських атак може допомогти противнику підготувати й скоригувати повторні удари. Також такі публікації можуть використовувати російські пропагандисти.