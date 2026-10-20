Ченцов: Відкриття 4-го та 5-го переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС очікується в середині грудня

Віцепрем'єр з євроінтеграції Всеволод Ченцов зазначив, що відкриття 4-го та 5-го переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС очікується орієнтовно в середині грудня.
Про це він розповів відповідаючи на питання журналістки Суспільного під час конференції «Євроінтеграційний вимір українських реформ: куди ми рухаємося».
За його словами, «очевидно, це буде складне питання» через високу конкурентоспроможність українського агросектору, яку європейські партнери відчувають навіть під час війни. Ченцов зауважив, що Україна закликала Єврокомісію та Ірландське головування якнайшвидше відкрити 4-й і 5-й кластери, аби держави-члени встигли затвердити свої переговорні позиції.
«Ми знаємо їх попередню позицію. Сподіваємося, вона не сильно зміниться і цілком реалістично в середині грудня відкрити ці два кластери з тим, щоб у нас наступний рік був повністю присвячений імплементації», — сказав Ченцов.
Станом на жовтень 2026 року Україна відкрила 4 з 6 переговорних кластерів у процесі вступу до Європейського Союзу.
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