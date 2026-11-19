Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець не виключає нові гуманітарні місії на окупованих територіях, зокрема в Олешках на Херсонщині. Про це він заявив в ефірі українського телебачення, передає УНН.

«Зараз ми працюємо над територією Херсонської області, яка тимчасово окупована росіянами. Тобто окрім Олешок, там є ще низка населених пунктів. В першу чергу це Олешківська територіальна громада, де наші громадяни проживають в подібних умовах, як на межі або вже в умовах гуманітарної катастрофи. Там давно недостатньо їжі, води, медикаментів. На мій погляд, треба максимально в швидкий спосіб дозволити людям або виїхати з тієї території, або доправити до них гуманітарну допомогу. Тобто такі у нас перемовини продовжуються», - заявив Лубінець.

Він зазначив, що як американці, так і росіяни погоджуються на продовження подібних гуманітарних місій.

«Не знаю, наскільки легко буде нам домовитись на наступну гуманітарну місію, але в будь-якому випадку перший крок, він завжди найважчий, ми його зробили», - йдеться в заяві Лубінця.

Водночас український омбудсман зазначив: переговори з росіянами є важкими.

«За ці півроку ми неодноразово зустрічались, публічно і непублічно з Яною Лантратовою (уповноважений РФ з прав людини - ред), у нас були домовленості, і кожна зі сторін виконувала взяті на себе зобов'язання. Таким чином ми створили передумови для напрацювання більш глобальних кроків, які призвели до режиму тиші, який був найдовшим за часом, найбільший за територією з 2022 року. Ми готові рухатись далі», - сказав він.

Говорячи про можливість проведення аналогічної гуманітарної місії на Донбасі, Лубінець зазначив: у цих регіонах є ключова відмінність.

«На Херсонщині є природна перепона, що розділяє російську і українську армії. Це річка Дніпро. Проведення гуманітарних місій на тій локації, в тих населених пунктах, на мій погляд, можна робити, з чітким розумінням, що є дуже багато питань, які ще не узгоджені. Треба пробувати подібні формати на землі, треба шукати нові підходи, як контролювати режим тиші. Однак не може зараз йтись про питання проведення подібної гуманітарної місії, яку ми зробили в Олешках, на територію Донецької області», - йдеться в заяві Лубінця.