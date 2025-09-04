Зеленський: В нас є приблизно 30 документів безпекових гарантій, але вони різні

Україна підписала з партнерами близько 30 документів щодо гарантій безпеки, однак вони недостатні для того, щоб не мати жодних ризиків після цієї війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"По безпекових гарантіях: в нас десь є приблизно 30 документів безпекових гарантій, але вони різні, вони допомагають під час війни. Так, ми розраховуємо на підтримку певних країн, з урахуванням двосторонніх відносин, але зараз, коли ми говоримо про безпекові гарантії від країн, нам потрібно більше, ніж ці документи", - сказав Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у середу.

За його словами, необхідні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки. "Ми не хотіли б мати жодних ризиків після цієї війни для України, для безпеки Європи незалежно від того, хто буде лідером тої чи іншої країни", - наголосив глава держави.