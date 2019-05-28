Где заказать тканевые роллеты на окна и какими они бывают

При создании стильного и гармоничного интерьера важное значение имеет оформление окон. Классические шторы и гардины постепенно вытесняют новые решения – практичные и функциональные тканевые роллеты. Они не только придают необходимую атмосферу уюта помещению, но и надежно защищают его от проникновения солнечных лучей. Изделия представлены в виде полотен, которые накручиваются на вал при открытии оконной поверхности и опускаются вниз при ее закрытии.
Для изготовления тканевых роллетов используются разные материалы, отличающиеся между собой не только цветом или узором, но и вариантами плетения волокон, обеспечивающими необходимую фактуру, а также плотностью (существуют прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные).
Выбрать и заказать изготовление тканевых роллетов, точно соответствующих размерам окон, можно на сайте https://jaluzi-service.com.ua/tkanevye-rolety-na-okna.html компании Jaluzi-service.
Вызов замерщика осуществляется по телефону, также это можно сделать, воспользовавшись функционалом сайта. Специалист приезжает в оговоренное время, захватив с собой образцы, ознакомившись с которыми клиенту будет легче сделать выбор.
Перед началом сотрудничества заключается договор, предварительно проводятся все необходимые расчеты. Предоплата за работу не взимается. Выполнение заказа обычно занимает от 2 до 7 дней.
Монтаж готовых роллетов осуществляется в наиболее удобное для заказчика время. После выполнения работы и ее принятия клиентом происходит полный расчет.
Тканевые роллеты бывают:
Открытый тип – бюджетный вариант системы, имеющий простой механизм. Они подходят для разных видов окон, процесс монтажа также не вызывает сложностей. Видимые механизмы обычно изготавливают белого или коричневого цвета. В закрытых тканевых роллетах, в отличие от открытых их аналогов, есть направляющие, обеспечивающие фиксацию полотен при движении.
Система «день-ночь», которой оснащаются тканевые роллеты, придает им дополнительные функциональные свойства. Они заключаются в эффективной регулировке освещения по всей площади. При этом высота ткани не изменяется.
В бамбуковых роллетах особое расположение вала – он находится внизу. Барьером для проникновения солнечного света служат стебли бамбука, которые соединены между собой прочными нитями. Такие роллеты – отличный выбор для интерьеров в стиле этно или кантри.
С помощью джутовых конструкций легко регулировать интенсивность попадающего света в помещение, также для них характерны хорошие теплоизоляционные свойства, экологическая безопасность и отличная воздухопроницаемость.
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