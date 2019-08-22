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Виды проб золота и классификация

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Виды проб золота и классификация

Проба – это оценка качества благородного металла, определяющая процент примесей в составе ювелирного изделия. Украшения не изготавливаются из чистого золота, поскольку оно мягкое и пластичное. Готовое изделие из чистого золота быстро теряет первоначальный вид буквально от любых воздействий. Но чем больше драгоценного метла в составе, тем оно дороже и обладает большей ценностью, идеально подходит для ювелирных коллекций.

999 проба

На самых дорогих, элитных украшениях стоит 999-ая. Это означает, что в составе присутствует минимальное количество примесей – всего 1 грамм на килограмм золота. Носить такие украшения невозможно – они тусклые и мягкие, быстро теряют форму. Золото 999 пробы используют для изготовления банковских слитков, которые являются отличной инвестицией денежных средств.

925 проба

 

Проба 925 проставляется на серебряных украшениях и является показателем высокого качества ювелирного изделия. Она означает, что в составе присутствует 92,5% серебра, остальные 7,5% – кадмий и германий. Благодаря этим металлам украшение сохраняет блеск, не тускнеет и темнеет даже при длительном хранении.

На изделиях из золота 925 не ставится. И если вам пытаются продать такие украшения, выдавая за золото, то знайте, что перед вами подделка.

875-я

Еще одна проба для серебряных украшений. По качеству немного уступает изделиям с 925-ой, но все же имеет хорошую прочность, блеск и красивый вид. В процентном соотношении количество серебра составляет 87,5%.

Если перед вами стоит выбор помолвочного кольца из серебра, чтобы стоимость не была завышена, то обращайте внимание на изделия 875-ой. Часто такие украшения подделывают, покрывая обычный металл серебром, поэтому покупать ювелирные изделия стоит только в крупных специализированных магазинах.

750 проба

Золотые украшения 750 пробы можно встретить в ювелирных магазинах. Такое изделие состоит на 75% из золота, остальные 25% составляет медь. Благодаря меди украшения получаются красноватого оттенка.

Такие ювелирные изделия довольно дорогие, но имеют высокое качество. Медь делает их прочными, устойчивыми к деформации. Они долговечные, не тускнеют со временем и могут храниться много лет.

585 проба

Самая распространенная. Она означает, что украшение на 58,5% состоит из золота. В качестве добавки используют серебро, медь и другие металлы, что влияет на оттенок готового изделия.

Украшения 585 пробы доступны по стоимости, имеют красивый блеск и желтый цвет. Они хорошо сохраняют первоначальный вид, могут передаваться по наследству несколько поколений.

583 проба

Ее использовали при изготовлении украшений в СССР с 1927 года. Новый стандарт и 585-ая были введены только в 2000 году.

500-ая

В магазинах украшения 500-ой не продаются, но изготавливаются частными мастерами на заказ. В них равное соотношение золота и лигатуры (примесей). За рубежом изготавливаются броши, запонки и портсигары.

385-ая

Дешевые украшения, состоящие из золота только на 38,5%. При добавлении меди изделие получает красноватый оттенок, если в составе присутствует серебро, то украшение получается белесым. Качество низкое, но при должном уходе и соблюдении правил носки изделие сохраняет первоначальный вид в течение десятков лет.

375-ая

Является самой низкой, говорит о низком качестве золотого украшения. На нем при носке появляются темные пятна, которые нельзя вывести. Срок хранение таких украшений небольшой.

Если вы заказываете изготовление ювелирного украшения у частного мастера, то можете самостоятельно выбрать соотношение золота и лигатуры. В магазинах такой возможности не предоставляется.

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