Стоматологические услуги в клинике Киева: весь спектр и диагностика



Предоставление стоматологических услуг широкого спектра — основное направление деятельности сети клиник «Люми-Дент». Квалифицированные, дипломированные специалисты с большим стажем используют инновационные методики, проверенные расходные материалы в своей работе. Выбирая стоматологическую клинику Люми Дент, пациенты получают качественное обслуживание, лечение зубов с применением эффективной анестезии (компьютерной STA, под общим наркозом).

Услуги стоматологической клиники Киева: все приоритетные направления

Команда сети «Люми-Дент» организует профессиональное лечение зубов: от пломбирования до чистки каналов. Выполняется экспертное отбеливание с использованием инновационных систем Zoom, Magic Smile и других.

Терапевтическая стоматология включает изучение и лечение кариеса, периодонтита, пульпита, пародонтоза, герметизацию фиссур, удаление налета, глубокое фторирование и шинирование, чистку Airflow или ультразвуком. К другим услугам стоматологической клиники в Киеве относятся:

имплантация (лазерная, экспресс, двухэтапная) с применением титановых конструкций корейского, швейцарского, израильского производства;

протезирование (несъемное и съемное) — металлокерамика, циркониевые коронки, керамика, нейлоновые и бюгельные протезы;

исправление прикуса с использованием безлигатурных, керамических и металлических брекетов, установка ретейнера и трейнеров;

удаление зубов, кисты, пластика уздечки и другие виды хирургической стоматологии;

лечение кариеса молочных зубов, серебрение;

лазерное и фотоотбеливание.

Сеть стоматологических клиник «Люми-Дент» оказывает ряд услуг беременным пациенткам. Специалисты работают с керамическими винирами, люминирами, ультранирами для протезирования передних зубов. Перед началом лечения можно получить бесплатную консультацию врача-стоматолога.

Подробнее о диагностике в стоматологии: новые методы для точного выявления проблемы

Для достижения положительных результатов специалисты «Люми-Дент» проводят высокоточную диагностику, используя проверенные способы и технологии. К ним можно отнести:

компьютерную томографию для трехмерного объемного изображения;

получение прицельного снимка зубного ряда с помощью радиовизиографа;

телерентгенографию для выявления челюстных патологий, неправильного прикуса;

получение ортопантомограммы — панорамного снимка;

использование системы T-SCAN для обнаружения проблем в ортодонтии.

С помощью радиовизиографа можно быстро и без малейшего вреда для организма сделать цифровой снимок одного или нескольких зубов с последующим сохранением в электронном формате. Полученные данные хранятся на протяжении длительного времени без потери качества в отличие от стандартных изображений на пленке. Их можно отправлять пациентам по электронной почте. Ускорение диагностического процесса — важная задача специалистов стоматологии на Позняках.

Автор Дудко Татьяна