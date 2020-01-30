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Авторские ювелирные изделия с эксклюзивным дизайном от украинского бренда

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Авторские ювелирные изделия с эксклюзивным дизайном от украинского бренда

Слепое следование тенденциям ювелирной моды не для известной компании Sova Jewels. Искусные мастера и эксперты сами создают тренды, предлагая миру роскошные и минималистские драгоценности на любой вкус. Под этим брендом выпускаются уникальные ювелирные изделия — практичные, невероятно красивые, с исключительным дизайном. Представители Sova Jewels готовы к новому, поэтому используют инновационные техники изготовления украшений, заняты поисками индивидуального подхода к разным категориям потребителей. Ювелиры и дизайнеры именитой украинской марки выражают персональную позицию, впечатляют и удивляют ценителей этого искусства.ювелирные изделия из золота

Особенности ювелирного дома Украины

Производитель Sova Jewels давно заявил о себе как о создателе эксклюзивных золотых украшений. Все стильные, ультрамодные и ослепительные ювелирные изделия достойны особенного внимания клиентов. Эстетичные драгоценности подчеркивают уникальные образы, гармонично сочетаются с праздничными, оригинальными и повседневными аутфитами. К преимуществам роскошной ювелирной продукции относятся:

  • широкий выбор коллекций — нуар, классика, дресс-код, стрекоза, растительные мотивы, саванна, лунный свет, акварель, гравитация, сладкие воспоминания, для влюбленных, игра слов, Индия и другие уникальные решения от украинского бренда;
  • сочетание ручной работы и авторского дизайна делает неповторимым каждое украшение от именитого производителя;
  • использование белого, красного, желтого золота высшей пробы;
  • внедрение уникальных технологий работы с драгоценными металлами для их идеальной обработки.

В онлайн-каталоге фирменного интернет-магазина Sova Jewels легко подобрать ювелирную продукцию для помолвки и свадьбы, торжественных мероприятий, корпоративных вечеринок, в качестве подарка на юбилей, символа любви и преданности.

Разнообразие брендовых украшений

Ювелирные изделия представлены в широком многообразии. Авторские работы создаются с учетом строгих правил и нормативов, всецело соответствуют установленным стандартам качества. Поэтому при покупке изысканных, лаконичных, фантазийных украшений можно рассчитывать на их долговечность. В коллекциях бренда собраны:

  • браслеты и ювелирные шнурки;
  • колье с бриллиантами;
  • кольца с фианитами, жемчугом, керамикой, обручальные, с романтической гравировкой и без вставок;
  • подвесы с необычным дизайном;
  • серьги — пуссеты, с бриллиантами и другими вставками;
  • изящные булавки и выразительные броши из белого или желтого золота, ювелирной латуни.

Для выгодной покупки стоит заглянуть в разделы со скидками до 50 % и outlet. Каждое украшение от ювелирного дома преподносится в фирменной упаковке, чтобы покупатель мог получить его в идеальном состоянии. Оплата драгоценностей осуществляется по безналу, картой или наличными. Почта, самовывоз из магазина, курьерская доставка до трех дней — вы можете самостоятельно выбрать подходящий вариант при покупке онлайн.

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Четверг, 30 января 2020
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