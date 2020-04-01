Ноутбуки: популярные производители, основные параметры выбора

Портативные компьютеры занимают особое место в жизни современного человека. Они могут работать без подключения к сети несколько часов, имеют компактные размеры, стильный дизайн. Их можно брать в путешествия, использовать для учебы, работы и развлечений. Чтобы лэптоп полностью справлялся с возложенными на него задачами, необходимо внимательно отнестись к его выбору. Важно учитывать пользовательские параметры, предназначение, бюджет покупки.
Первое, на что обращает внимание среднестатистический покупатель в процессе выбора ноутбука, – производитель. Лидерами сегодня признаны такие компании, как Apple, Asus, HP, Xiaomi, Dell, Acer, Lenovo, MSI, Razer, Samsung, Google, Vinga, Dream Machines, Huawei, Panasonic, Xidax, Toshiba, Gigabyte.
Наиболее престижными признаны ноутбуки американского «яблочного» бренда. Ее техника отличается непревзойденным качеством сборки и каждой детали. Обычно покупают ее бизнесмены и студенты обеспеченных семей, менеджеры крупных компаний. На сайте https://stylus.ua/uk/noutbuki/ ноутбуки Apple и других торговых марок представлены в широком ассортименте.
Американские разработчики используют для своих лэптопов корпуса из алюминиевого сплава или сверхпрочного пластика. Девайсы комплектуются аккумуляторами с полимерным электролитом. Последние модели выдерживают до 12 часов без подзаряда.
Лучшие ноутбуки для геймеров предлагает известный производитель Razer. В линейке компании представлены функциональные и удобные в использовании модели. Выдающиеся характеристики имеют ультрабуки, оснащенные производительным процессором, экраном с широким разрешением. Одна из самых популярных игровых моделей Razer Blade 15 имеет алюминиевый корпус, строгий дизайн, матовый экран, большой объем памяти. Она составляет достойную конкуренцию технике Apple.
Ноутбуки Asus представлены практически во всех категориях – от домашнего до офисного и игрового. В них сочетаются разумная стоимость, привлекательный дизайн, достойное наполнение.
Для использования в бизнес-среде рекомендуется линейка AsusPro. Портативные Transformer Book – идеальный выбор для путешествий. Мощные и стильные ZenBook Pro помогают одинаково эффективно и в работе, и в учебе.
Недорогие, но качественные ноутбуки выпускает компания Dell. Производитель предлагает огромный модельный ряд, насчитывающий свыше 100 моделей. Большинство ее решений рассчитаны на потребителей бюджетной и средней категории. Среди новинок встречаются трансформеры, ноутбуки с сенсорными дисплеями, внушительным объемом встроенной памяти.
Преимущества техники Dell – отменное качество сборки, поддержка передовых технологий, высокая надежность и долгий срок работы без поломок.
На сайте онлайн-магазина ноутбуки Dream Machines предлагаются в широком ценовом диапазоне. Среди них есть варианты в базовой комплектации и с расширенными опциями. Большинство моделей оснащено мощным 6-ядерным процессором. Средний объем оперативной памяти составляет 16 Гб.
Покупка портативного компьютера сопряжена со сложным выбором. Эксперты рекомендуют оценивать несколько важнейших параметров:
Самые мощные машины нужны для игр, бизнеса, дизайна, обработки фотографий. Для учебы и стандартной офисной работы подойдет вариант со средними характеристиками, для дома – с минимальными.