Ноутбуки: популярные производители, основные параметры выбора

Портативные компьютеры занимают особое место в жизни современного человека. Они могут работать без подключения к сети несколько часов, имеют компактные размеры, стильный дизайн. Их можно брать в путешествия, использовать для учебы, работы и развлечений. Чтобы лэптоп полностью справлялся с возложенными на него задачами, необходимо внимательно отнестись к его выбору. Важно учитывать пользовательские параметры, предназначение, бюджет покупки.

Лучшие производители ноутбуков

Первое, на что обращает внимание среднестатистический покупатель в процессе выбора ноутбука, – производитель. Лидерами сегодня признаны такие компании, как Apple, Asus, HP, Xiaomi, Dell, Acer, Lenovo, MSI, Razer, Samsung, Google, Vinga, Dream Machines, Huawei, Panasonic, Xidax, Toshiba, Gigabyte.

Дорого и престижно – Apple

Наиболее престижными признаны ноутбуки американского «яблочного» бренда. Ее техника отличается непревзойденным качеством сборки и каждой детали. Обычно покупают ее бизнесмены и студенты обеспеченных семей, менеджеры крупных компаний. На сайте https://stylus.ua/uk/noutbuki/ ноутбуки Apple и других торговых марок представлены в широком ассортименте.

Американские разработчики используют для своих лэптопов корпуса из алюминиевого сплава или сверхпрочного пластика. Девайсы комплектуются аккумуляторами с полимерным электролитом. Последние модели выдерживают до 12 часов без подзаряда.

Мощные, высокоскоростные и ультратонкие Razer

Лучшие ноутбуки для геймеров предлагает известный производитель Razer. В линейке компании представлены функциональные и удобные в использовании модели. Выдающиеся характеристики имеют ультрабуки, оснащенные производительным процессором, экраном с широким разрешением. Одна из самых популярных игровых моделей Razer Blade 15 имеет алюминиевый корпус, строгий дизайн, матовый экран, большой объем памяти. Она составляет достойную конкуренцию технике Apple.

Оптимальное сочетание цены и качества – Asus

Ноутбуки Asus представлены практически во всех категориях – от домашнего до офисного и игрового. В них сочетаются разумная стоимость, привлекательный дизайн, достойное наполнение.

Для использования в бизнес-среде рекомендуется линейка AsusPro. Портативные Transformer Book – идеальный выбор для путешествий. Мощные и стильные ZenBook Pro помогают одинаково эффективно и в работе, и в учебе.

Просто, надежно и доступно – Dell

Недорогие, но качественные ноутбуки выпускает компания Dell. Производитель предлагает огромный модельный ряд, насчитывающий свыше 100 моделей. Большинство ее решений рассчитаны на потребителей бюджетной и средней категории. Среди новинок встречаются трансформеры, ноутбуки с сенсорными дисплеями, внушительным объемом встроенной памяти.

Преимущества техники Dell – отменное качество сборки, поддержка передовых технологий, высокая надежность и долгий срок работы без поломок.

Dream Machines для начинающих и опытных геймеров

На сайте онлайн-магазина ноутбуки Dream Machines предлагаются в широком ценовом диапазоне. Среди них есть варианты в базовой комплектации и с расширенными опциями. Большинство моделей оснащено мощным 6-ядерным процессором. Средний объем оперативной памяти составляет 16 Гб.

Основные параметры выбора ноутбука

Покупка портативного компьютера сопряжена со сложным выбором. Эксперты рекомендуют оценивать несколько важнейших параметров:

тип операционной системы и софт;

размер диагонали и компьютерную графику;

вид и мощность процессора;

характеристики видеокарты;

объем оперативной памяти и возможности расширения;

количество и разнообразие портов.

Самые мощные машины нужны для игр, бизнеса, дизайна, обработки фотографий. Для учебы и стандартной офисной работы подойдет вариант со средними характеристиками, для дома – с минимальными.