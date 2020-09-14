Кому нужна охрана бизнеса и где ее заказать

Ежедневно где-то что-то крадут, на кого-то нападают, а на чей-то объект только планируют покушение. В условиях нынешней жизни просто необходимо задуматься о безопасности – личной и своего имущества. А каждому бизнесмену нужно обеспечить охрану своего дела: будь то офис, магазин, бар и т.д. Читая сводки новостей, мы нередко думаем: кажется, мир сходит с ума. Возможно, но нам остается только подстроиться под такие реалии и не дать себя обокрасть.

Современная охрана объектов должна быть профессиональной. То есть нельзя поручить человеку неопытному и физически неподготовленному “приглядывать” за вашим магазином, а в случае чего вызывать полицию. При реальном нападении это мало что даст. На сайте компании “Охранный холдинг” – ohholding.com.ua – подробно рассказывается о том, что входит в функции охраны:

главная задача – это предотвращение и предупреждение того, чтобы посторонний мог повредить ваше имущество. Иными словами, охрана позволит просто не допустить, чтобы что-то произошло;

контроль за объектом, людьми, сохранностью оборудования и имущества;

при обнаружении нарушителя – мгновенное его задержание.

Чтобы организовать охрану объекта, нужно проделать такую работу.

Сначала объект исследуют: какие риски могут возникнуть, где уязвимые, непросматриваемые места? Предусмотреть нужно все, и это может сделать только человек с опытом в данной сфере. После этого составляют план: как именно будут охранять объект. Где-то достаточно расставить видеонаблюдение, а если это массовое мероприятие – возможно, понадобится вооруженная охрана. Иногда можно поставить ограждение и организовать контрольно-пропускной пункт, например, если это офис или бизнес-центр. Для некоторых объектов подходит круглосуточное патрулирование вахтовым методом. План согласовывают с заказчиком, ставят задачу охране, приступают к реализации.

Услуги охраны нужны в разных случаях: также она может понадобиться, если требуется разовое сопровождение телохранителем, если нужно доставить ценный груз. Если компания проводит акцию, организуя массовое мероприятие. В каждом случае компания, осуществляющая охрану, проводит индивидуальный расчет цены для заказчика услуги.

“Охранный холдинг” работает на рынке Украины с 2012 года. У компании своя материальная база для обеспечения высококачественных услуг, есть все разрешительные документы. Ее сотрудники имеют опыт в правоохранительных органах, в военных структурах.

Быть уверенным в своей безопасности – дорогого стоит. И за это стоит заплатить.