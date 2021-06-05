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Как выбрать футбольные бутсы: размер, материал, используемые технологии

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Как выбрать футбольные бутсы: размер, материал, используемые технологии

Результаты в спорте во многом зависят не только от профессионализма игрока, но и от того, корректно ли была подобрана экипировка. Для футболиста важно правильно выбрать бутсы, так как именно они способны повлиять на скорость передвижения спортсмена.

Когда-то это была простая кожаная обувь с шипами из дерева или металла. Сегодня применяются новые материалы, которые позволили известным производителям максимально снизить вес предлагаемых бутс. PUMA предлагает большой выбор обуви для футбола, которая идеально подходит для перемещения по футбольным полям, в ней имеется микровентиляция и пружинные шипы.

Маркировка

Для обозначения разных моделей такой обуви существует спецмаркировка:

  • SG – идеальный вариант для поля с мягким грунтом;

  • FG – бутсы встречаются чаще остальных, они предназначаются для игры на натуральных или синтетических плотных травяных полях;

  • HG – обувь для жестких искусственных и натуральных полей.

Почему важно правильно подобрать размер

Неправильно подберете размер – будете испытывать неудобства в процессе игры, а в худшем случае – получите травму. Поэтому обувь надо подбирать точно по размеру, стопа должна быть хорошо зафиксирована. Если бутсы изготовлены из натуральной кожи, надо помнить о том, что постепенно они несколько растянутся, потому лучше брать размер немного меньше. Обувь из синтетики не растянется.

Какие технологии в производстве бутс использует компания PUMA

Обувь PUMA изготавливается из качественных материалов. Благодаря использованию современных технологий получается создать максимально гибкий верх, обеспечивающий комфорт во время движения.

В бутсах используется FUZIONFIT – это компрессионная шнуровка, позволяющая надежно зафиксировать стопу. Подошва создается с использованием технологии Dynamic Motion System, она отвечает за отличное сцепление с поверхностью. Здесь используется расширенная конфигурация шипов. Для поддержки присутствуют интегрированные вставки в пятках. Покрытие GripControl Pro необходимо для улучшения контроля над мячом. Стелька сделана с технологией Nano Grip, что обеспечивает амортизацию и предотвращает скольжение.

Такие бутсы прослужат вам долго, но не забывайте для этого за ними правильно ухаживать. Обязательно периодически чистите обувь от грязи с помощью специальной щеточки, тщательно высушивайте, не используя для этого нагревательные приборы.

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