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Для чего нужна диагностика авто и как она выполняется

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Для чего нужна диагностика авто и как она выполняется

Работа современных автомобилей зависит от исправного функционирования сложных механизмов. Если в них возникают нарушения, это становится опасным и может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге. Своевременная диагностика авто поможет избежать таких проблем. Ее нужно проводить систематически. Также ее следует делать в таких случаях:

  • после ДТП;
  • перед покупкой автомобиля с рук (для оценки его реального состояния);
  • накануне проведения ремонта любого узла машины, чтобы исключить наличие неисправностей в других системах.

Диагностика выполняется с использованием специального оборудования, поэтому самостоятельно успешно справиться с такой работой невозможно.

Оценка работы каких систем проводится при выполнении полной диагностики автомобиля

Полная диагностика – это комплексная услуга. Она предусматривает оценку качества работы таких узлов и элементов авто:

  • тормозной системы (проверяются тормозные диски, колодки, магистрали, тормозные шланги, цилиндры, приводы ручника);
  • ходовой части (пружины, амортизаторы, шаровые опоры, втулки, ступичные подшипники);
  • рулевой системы (рулевые тяги, наконечники);
  • технической жидкости (уровень масла (в двигателе, АКПП или МКПП, редукторах, раздаточных коробках, мостах), охлаждающей и тормозной жидкости, а также их плотности);
  • трансмиссии (полуоси, карданы, крестовины, пыльники ШРУСов);
  • светотехники (лампочки);
  • дисков и колес (давление в шинах и их износ);
  • выхлопной системы (осматривается визуально).

Что еще нужно знать об этой услуге

Чтобы диагностика была выполнена качественно, доверять ее проведение необходимо профессионалам. Для этого нужно найти хорошее СТО или автосалон, где есть соответствующее оборудование.

Виды диагностики

Диагностика автомобиля бывает двух видов: узкоспециальной и комплексной. Второй вариант подойдет автовладельцам, которые не имеют претензий к работе своего транспорта. В таком случае характерные признаки, указывающие на ту или иную поломку, отсутствуют. Поэтому мастера проверяют все узлы и системы авто.

Если есть подозрения на наличие конкретной неисправности, лучше выполнить узкоспециальную диагностику. Ее проводит специалист узкого профиля, чтобы дальнейшие ремонтные работы определенной детали были успешными. Также узкопрофильная диагностика может потребоваться для выявления тщательно зашпаклеванных вмятин на кузове машины, нарушений целостности ее лакокрасочного покрытия (или нужно определить, сколько слоев краски нанесено на детали автомобиля с пробегом).

Основные этапы проведения работ

Практически во всех СТО и автосалонах диагностика проводится в определенной последовательности и включает в себя нескольких этапов:

  • внешний осмотр общего состояния машины;
  • проверку двигателя и прилегающих к нему узлов;
  • работу с ходовой частью (детальный ее осмотр);
  • выполнение комплексной компьютерной диагностики.

В процессе внешнего осмотра проводится визуальная оценка без применения электроники. Все дальнейшие действия предусматривают использование специального оборудования.

диагностика авто
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