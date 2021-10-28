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Информация для любителей оружия

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Информация для любителей оружия

В настоящее время покупка оружия для охоты перестала быть проблемой. Украинский рынок оружия богат разными предложениями. Работают хорошие магазины, где официально можно приобрести все необходимое снаряжение любителям охоты. Одним из них является оружейный магазин в Киеве. Здесь можно приобрести:

  • оружие отечественного и зарубежного производства;
  • патроны разных калибров;
  • обувь и одежду для охоты;
  • сопутствующие товары.

Гладкоствольное и нарезное оружие для охоты

В данном магазине можно на выгодных условиях купить хатсан эскорт аимгуард, помповое ружье турецкого производства. Оно пользуется большой популярностью среди пользователей оружия. Ружья производства Hatsan отличаются высокой надежностью и простотой эксплуатации. Они неубиваемые. Эта характеристика в сочетании с приемлемой стоимостью объясняет высокий спрос на турецкое оружие. Цена на ружья данного производителя вполне соответствует высокому качеству. Это отличное помповое ружье имеет необходимый, но небольшой тактический обвес. В ружье Hatsan Escort Aimguard цевье и приклад изготовлены из полимера высокого качества, что обеспечивает данной модели хорошую устойчивость к ударам. На внешние части, выполненные из стали, нанесено специальное покрытие, что сводит к минимуму появление повреждений. Данная модель отличается высокой точностью стрельбы, что является одной из самых важных характеристик.

Также в данном магазине можно патроны сова п купить. Они обладают травматическим действием и подходят для оружия, используемого при самозащите и любительских стрельбах. Травматические патроны имеют достаточную мощность и кучность. При этом практически отсутствует рикошет. Они не могут нанести тяжкие физические повреждения.

Привлекательными моделями стрелкового оружия также можно назвать продукцию франчи афинити, итальянского производителя. Данная оружейная компания выпускает целый ряд винтовок, широко используемых и для вооружения армейских подразделений, и для спортивных стрельб. В производстве оружия компания Франчи пользуется инновационными технологиями. Наличие современных компьютерных станков дает возможность находить уникальные технологические решения. Благодаря этому была разработана система сниженной отдачи. Модели данного производства отличаются устойчивостью к перепадам температур, внешним воздействиям, эффективностью стрельбы. 

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