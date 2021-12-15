Как выбрать видеокарту для ПК: что надо знать

Без компьютера жизнь сегодня представить сложно. К числу основных компонентов ПК относятся видеокарты, которые отличаются друг от друга по своим характеристикам. Если вы только сидите в соцсетях, читаете новости, иногда смотрите фильмы – можно обойтись бюджетной моделью. Геймеру потребуется более производительная видеокарта. Мощные версии нужны и майнерам – людям, которые зарабатывают криптовалюту.

Выбор видеочипа

Сегодня на рынке две компании, которые выпускают графические процессоры – это NVIDIA и AMD. Многие спорят, видеочипы какого производителя лучше, но на самом деле и у той, и у другой компании есть удачные решения. В ассортименте можно найти видеокарты для майнинга, модели для геймеров и много других вариантов.

Как NVIDIA, так и AMD маркирует свою продукцию с помощью цифр. В случае с NVIDIA, чем больше две последние цифры – тем производительнее видеокарта. Иногда добавляют еще приставку Ti – так маркируются более мощные модели. Отметим, что между поколениями видеокарт всегда есть существенная разница. Когда на рынке появляется новая линейка, старая дешевеет.

Технические особенности

Есть несколько параметров, которые заслуживают внимания при покупке.

Объем видеопамяти. Если у вас достаточно большой монитор, который поддерживает высокое разрешение, то и видеопамяти потребуется много. Если вы хотите играть в видеоигры, необходимо хотя бы 4 Гб, лучше – больше.

Частоты процессора и памяти. Чем выше, тем лучше. Также следует обращать внимание на ширину шины памяти.

Охлаждение. Самый распространенный сегодня вариант – это несколько вентиляторов и радиатор. Стоит брать вариант с хорошей системой охлаждения, это продлит срок эксплуатации вашей видеокарте.

Разъемы

Наличие необходимых портов – важный момент, на который стоит обращать внимание при покупке видеоадаптера. К примеру, разъем VGA уже устарел, он требуется для передачи аналогового сигнала. Еще есть разъемы:

DVI,

HDMI,

DisplayPort.

Также рекомендуем обратить внимание на размеры видеокарты – современные устройства достаточно большие, с их установкой в некоторые корпуса могут возникнуть сложности. Если хотите поэкспериментировать – приобретайте видеокарту с потенциалом разгона. Отметим, что некоторые модели оснащаются подсветкой. Если дизайн имеет для вас значение, обратите внимание на этот момент. Самые интересные варианты – это, конечно, флагманские видеокарты, их запаса наверняка хватит на несколько лет.