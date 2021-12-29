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ТОП минивэнов из США

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ТОП минивэнов из США

Купить минивэн из США – это хорошее вложение в семейный бюджет. В Америке очень популярны автомобили такой комплектации, т.к. они очень вместительны и удобны для больших семей. К тому же именно минивэны тратят меньше дорогого топлива, что значительно экономит семьям бюджет. На рынках стран СНГ трудно найти хорошую модель минивэна из-за малого спроса на него.

ТОП-5 лучших минивэнов

Минивэны эксплуатируют не только в Америке, они популярны во многих странах, в Украине, в том числе. Далее мы рассмотрим топ лучших минивэнов из США, на которые необходимо обратить внимание.

Honda Odyssey

Японский автомобиль расположен на пятом месте нашего топа. Существует 5 поколений Honda Odyssey, первые из которых разрабатывались исключительно для американского рынка. Именно поэтому имеет смысл купить модель на аукционе авто США. Покупатель может выбрать модель с 2013 года, а это уже последнее V поколение.

Honda Odyssey довольно экономична в любых вариациях даже при большой загрузке. Быстро разгоняется благодаря наличию 3,5 двигателя, который способен выжимать более 200 л.с. Салон ТС очень комфортен – удобные подголовники, кожаная обивка сидений, наличие ниш для хранения и подстаканников для напитков. Есть варианты, укомплектованные зонным климатом, стереосистемой и другими удобствами.

Toyota Sienna

На 4 месте находится Toyota Sienna. Комфортные поездки всей семьей обеспечивает оборудование в машине широкой колесной базы, достаточного клиренса и внушительных габаритов. Базовая комплектация изготовлена с передним приводом, однако есть и полноприводные варианты, которые стоят несколько дороже. В салоне авто установлен климат-контроль, большие подстаканники и цифровая приборная панель. Переключение передач расположено на передней панели, поэтому пассажиру на переднем сидении ничего не мешает комфортно путешествовать.

Chrysler Minivan

На третьем месте расположилась компания Chrysler, которая выпускает серию минивэнов. В начале 2016 года на рынке появился Chrysler Pacifica, который стал популярным у водителей, предпочитающих спортивные формы авто. Также в это году вышел обновленный Chrysler Grand Voyager с бензиновым двигателем на 3,6 литров. Chrysler Town&Country в последний раз обновлялся в 2010 году, в результате чего салон стал кожаным, увеличились бампера и решетка радиатора.

Dodge Grand Caravan

На втором месте находится Dodge Grand Caravan. Пятое поколение авто вышло еще в 2007 году и они до сих пор не утратили актуальности. Длина транспортного средства пять метров, что делает ее вместительной и маневренной. Третий ряд сидений увеличивает количество пассажиров или груза, т.к. кресла можно сложить. Покупатель может выбрать как дизельный, так и бензиновый двигатель. В смешанном цикле расход топливной жидкости не более десяти литров. На каждой модели присутствует автоматическая коробка передач.

Пятая дверь оборудована специальной конструкцией, которая затеняет салон в летнее время. В пятом поколении авто исправлена подвеска, что позволяет легко проезжать ямы без сильного грохота днищем. Благодаря подобной конструкции Dodge Grand Caravan великолепный выбор для украинских дорог.

Ford Transit

ТОП минивэнов б/у заканчивается моделью Ford Transit от американского производителя, который выпускает микроавтобусы, четырех- и пятидверные минивэны, бортовые авто и двухдверные фургоны. Автомобиль имеет модификации, которые отличаются:

  • габаритами;
  • приводом (полным, передним, задним);
  • грузоподъемностью (от 273 до 2127 кг).

Ford Transit имеет стильный дизайн и практичность, отличается долговечностью практически всех деталей и узлов. Автомобиль очень комфортный, поэтому подходит для длительных поездок. Также в салоне можно регулировать водительское сидение.

Таким образом, приобретение минивэна на аукционе в США и его перегон в Украину самый оптимальный выбор для тех покупателей, которые не желают переплачивать лишнее. Если вы не знаете, какую модель ТС выбрать, здесь можно узнать лучшие авто из США до 12000 долларов, которые максимально популярны среди водителей. Записывайтесь на консультацию в нашу компанию, чтобы определиться с выбором.

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