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Как выбрать мужские наручные часы: на что обращать внимание

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Как выбрать мужские наручные часы: на что обращать внимание

Наручные часы – одно из немногих украшений, которое может позволить себе стильный, импозантный мужчина. Поэтому к их выбору требуется особый подход. Нужно понимать, что аксессуар на запястье выполняет не только практическую функцию, но и служит важным дополнением образа, показателем статуса.

На этапе выбора ключевое значение имеет образ жизни. Например, наручные мужские часы могут использоваться во время занятий спортом или играть роль аксессуара, дополняющего деловой образ. Для реализации этих целей понадобятся разные модели.

Также нужно определиться, кварцевой или механической будет модель. Большинство современных предложений – это механика.

Размер часов и запястья мужчины

Важно, чтобы аксессуар хорошо сидел на руке. От этого будет зависеть не только удобство его эксплуатации, но и внешний вид изделия (то, насколько хронометр будет гармонировать с образом мужчины). Не рекомендуется покупать модели, у которых диаметр корпуса больше, чем ширина запястья. В то же время миниатюрные часы красиво смотрятся на женской ручке, но нелепо на мужской. Оптимальный размер корпуса – около 42-44 мм.

Выбрать подходящую модель можно на сайте deka.ua. Компания ДЕКА предлагает большой выбор мужских часов в широком ценовом диапазоне.

Материал изготовления корпуса и тип ремешка

Популярностью пользуются мужские модели, корпус которых изготовлен из хирургической стали, которая не вызывает аллергию, устойчива к царапинам и не ржавеет при контакте со влагой. При выборе материала, из которого сделан корпус, необходимо ориентироваться и на личные предпочтения. Если понравилась крупная модель, то можно купить изделие из титана. Динамичный техно-стиль предусматривает пользование часами из черной керамики. Интересно смотрятся модели из бронзы, на которой с течением времени появляется уникальная патина.

Но на этапе выбора нужно определиться не только с корпусом, ведь у часов есть еще и ремешок. Вариант из натуральной кожи выглядит стильно и дорого, но не является особо практичным. При частой носке кожа перетирается, теряет свой первоначальный внешний вид. Можно выбрать модель с металлическим браслетом. Он прослужит долго, но вес аксессуара от него немного увеличится.

Актуальное решение – практичный каучук. Также можно купить наручные часы, ремешок которых изготовлен из кожи, имеющей специальную влагостойкую прокладку.

наручные мужские часы
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