Покупка б/у iPhone: на что обратить внимание и какую модель предпочесть

Не секрет, что самыми популярными смартфонами на протяжении многих лет остаются iPhone. Но позволить себе покупку девайса американского бренда может далеко не каждый человек. Сэкономить на приобретении желаемого гаджета можно одним способом – выбрав подержанный вариант. Как безопасно купить айфон бу и какую предпочесть модель в 2022 году?

Причины продажи iPhone

Перед покупкой б/у iPhone необходимо выяснить возможные причины продажи. Их может быть две: поломки и дефекты, требующие дорогостоящего ремонта или неподлежащие восстановлению либо стремление собственника поменять устаревшую модель на более новую. Иногда под видом iPhone продаются подделки. Чтобы предупредить риск приобретения низкокачественного продукта, необходимо проверить IMEI. Этот номер высвечивается после набора комбинации *#06#.

Перед заключением сделки стоит обязательно:

проверить состояние болтов на торце девайса (потертости и иные механические повреждения свидетельствуют о проведении ремонта);

осмотреть камеры на предмет трещин или царапин, наличие пыли под оптикой;

проверить состояние корпуса (серьезные деформации – повод для отказа, многочисленные царапины и потертости могут стать подспорьем для снижения стоимости);

убедиться в целостности и работоспособности дисплея (это самая дорогая часть девайса, на замену которой требуется целое состояние);

проверить работоспособность функциональных кнопок (в процессе активного использования смартфона эти клавиши выходят из строя);

оценить состояние разъемов.

Выявить поломки можно, не обладая особыми навыками и знаниями. Но некоторые скрытые дефекты дают о себе знать через время. Нередко покупатели сталкиваются с такими проблемами, как потеря связи, быстрый разряд батареи, программные сбои и нарушения.

Какую модель стоит покупать в 2022 году

Покупая б/у iPhone, необходимо оценивать технические характеристики и их соответствие современным реалиям. По прежнему актуальным вариантом остается iPhone 11 бу - обладает производительным процессором, прекрасной камерой и красочным дисплеем.

Хорошим решением станут версии XS или XS Max. Оба смартфона оснащены продвинутым процессором, способным справляться с высокими нагрузками, самыми мощными играми и приложениями. Чуть дешевле обойдется девайс из той же серии XR. От своих собратьев он отличается технологией экрана и отсутствием второй основной камеры.

Если привлекают яркие и компактные гаджеты, стоит обратить внимание на SE второго поколения. Но эта модель не даст в полном объеме насладиться просмотром видео, не порадует емкостью аккумулятора. В 2022 году все еще актуальными остаются iPhone 11, 11 Pro, 12. Выбирать можно любой в соответствии с личными предпочтениями и бюджетом.