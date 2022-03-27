Войти
Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС
соседи
Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС
Лукашенко назвал «цветочками» войну в Украине
соседи
Лукашенко назвал «цветочками» войну в Украине
Байден объявил о санкциях против России
война
Байден объявил о санкциях против России

Читай
бесплатно!
Разделы

Промо

RSS

Корпоративный английский в Englishdom для финансистов и юристов

1
Корпоративный английский в Englishdom для финансистов и юристов

Знание делового английского языка со всеми узкоспециализированными терминами — дополнительное преимущество для сотрудников разных компаний. Иностранный диалект имеет важное значение для многих отраслей бизнеса, включая финансы и юриспруденцию. Корпоративный английский в Englishdom — качественное обучение от носителей языка или локального преподавателя, который подбирается индивидуально под студента. Занятия проходят не чаще трех раз в неделю.

Английский для финансовых компаний

На рынке оказания разноплановых финансовых услуг высокая конкуренция. Поэтому большое значение имеют перспективы выхода компании на новые рынки. Изучение английского языка сотрудниками — шанс на повышение конкурентоспособности в сфере финансов. Можно выйти на мировой уровень развития, если квалификация ваших работников соответствует серьезным клиентским запросам. Курсы по английскому необходимо закончить, чтобы:

  • научиться всем финансовым терминам и сленгу;
  • изучать международные контракты без переводчика, минимизировать риски утраты ценной информации для работодателя;
  • всегда следить за новостями валютных и фондовых рынков, экспертными оценками и мнениями на иностранных сайтах;
  • получать международные сертификаты.

Можно пройти бесплатный пробный урок и самостоятельно убедиться во всех достоинствах онлайн-формата. Опытные педагоги с большим стажем используют современные методики обучения.

Для юридических компаний: что дает корпоративный английский

Услуги в области уголовного, административного, гражданского права оказывают многие компании и частные юристы. Конкуренция в этом направлении деятельности очень жестка. Поэтому важно выделяться на фоне других организаций. Знание английского для юристов — это:

  • понимание всех правовых тонкостей на иностранном диалекте;
  • чтение профессиональной литературы;
  • общение с зарубежными коллегами, обмен опытом;
  • грамотное проведение переговоров для эффективного отстаивания интересов компании.

Предусмотрено два варианта оплаты за обучение. В первом случае с компанией заключается договор, сотрудники изучают английский за ее счет, а во втором — специалисты сами вносят оплату, но со скидкой. Вы всегда можете выбрать подходящее по финансовым затратам решение. Гарантировано предоставление отчетности с результатами обучения от персонального менеджера.

Корпоративный английский в Englishdom
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 14 марта 2022
Среда, 2 марта 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Кевин Келли
Кевин Келли
футуролог

Как изменится мир через 25 лет

Будущие 25 лет с большой вероятностью станут эпохой глобального прогресса, который превзойдет все достижения прошедшей четверти века. Следующему поколению людей – и в среднем, и в совокупности – будет доступен рекордно высокий для этой планеты уровень жизни и такие же возможности.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016