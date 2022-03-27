Корпоративный английский в Englishdom для финансистов и юристов

Знание делового английского языка со всеми узкоспециализированными терминами — дополнительное преимущество для сотрудников разных компаний. Иностранный диалект имеет важное значение для многих отраслей бизнеса, включая финансы и юриспруденцию. Корпоративный английский в Englishdom — качественное обучение от носителей языка или локального преподавателя, который подбирается индивидуально под студента. Занятия проходят не чаще трех раз в неделю.
На рынке оказания разноплановых финансовых услуг высокая конкуренция. Поэтому большое значение имеют перспективы выхода компании на новые рынки. Изучение английского языка сотрудниками — шанс на повышение конкурентоспособности в сфере финансов. Можно выйти на мировой уровень развития, если квалификация ваших работников соответствует серьезным клиентским запросам. Курсы по английскому необходимо закончить, чтобы:
Можно пройти бесплатный пробный урок и самостоятельно убедиться во всех достоинствах онлайн-формата. Опытные педагоги с большим стажем используют современные методики обучения.
Услуги в области уголовного, административного, гражданского права оказывают многие компании и частные юристы. Конкуренция в этом направлении деятельности очень жестка. Поэтому важно выделяться на фоне других организаций. Знание английского для юристов — это:
Предусмотрено два варианта оплаты за обучение. В первом случае с компанией заключается договор, сотрудники изучают английский за ее счет, а во втором — специалисты сами вносят оплату, но со скидкой. Вы всегда можете выбрать подходящее по финансовым затратам решение. Гарантировано предоставление отчетности с результатами обучения от персонального менеджера.
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