Что такое ортопедический матрас и в чем их разница

Сон — залог здоровья человека. Во время него организм отдыхает, восстанавливает силы. Чтобы это было возможным, следует правильно подбирать матрас. Именно от него зависит положение тела ночью, что влияет на степень расслабления мышц, скелета. Для лучшего эффекта рекомендуют ортопедические модели. В чем их особенности, разберемся дальше.

Что такое ортопедический матрас

Ортопедический матрас — изделие, поддерживающее позвоночник в естественном положении во время отдыха. Основа — жесткая пружинная или беспружинная конструкция, вокруг — тканевый антиаллергенный материал. Обладает точечной эластичностью — зоны под большим давлением прогибаются сильнее, остальные не изменяются. В результате все отделы позвоночника находятся на одной линии и не испытывают дополнительной нагрузки. Для комфортного сна желательно покупать сразу ортопедические матрасы и подушки.

Главные особенности

Современные модели имеют ряд отличий:

Обеспечивают правильное положение тела. На обычных моделях спина прогибается, мышцы остаются в напряжении, что плохо влияет на опорно-двигательный аппарат.

Подбирают под индивидуальные требования. Пружинные — с зональной структурой, с усилением из пенополиуретана. Беспружинные — пеноволокно, кокосовый наполнитель, латекс. В простых изделиях — зависимые блоки Боннель или вата.

Отличаются жесткостью. Ее подбор зависит от возраста. Пока формируется скелет — жесткий, потом – средний, для пожилых — мягкий.

Когда незаменим ортопедический матрас

При определенных видах заболеваний опорно-двигательного аппарата без правильного матраса не обойтись. При остеохондрозе необходим с минимальной жесткостью либо с независимой системой. Сколиоз в детском возрасте требует модели жесткой или среднего уровня. Если у семейной пары разное состояние здоровья, то подойдет двуспальное изделие с разными зонами.

Излишний вес также вносит свои коррективы. Следует отдать предпочтение высоким моделям, более 15 см, и усиленным. Они выдерживают нагрузку до 200 кг на одно спальное место. Худым подойдут тонкие и мягкие модели.

Ортопедические матрасы универсальны. Их разнообразие позволяет подобрать необходимый именно вам. Они незаменимы, если есть проблемы с позвоночником и для профилактики развития заболеваний в раннем возрасте. Не подходят только людям, занимающимся в течение дня тяжелым физическим трудом. Для них оптимальный вариант — анатомические модели.