Фитнес-браслет – незаменимый атрибут любителей активного образа жизни

Первые фитнес-браслеты были разработаны для постоянного мониторинга состояния профессиональных спортсменов, однако впоследствии полезное устройство стало незаменимым атрибутом для любителей здорового образа жизни, а также для людей, которые желают быть в тренде.

Современные фитнес браслеты в Казахстане, а также аксессуары к ним представлены на сайте https://www.itsklad.kz/fitnes_braslety/. О видах фитнес-трекеров и их особенностях мы расскажем далее.

Основные группы девайсов

В зависимости от функционального назначения фитнес-браслеты условно делятся на следующие группы:

1. Узкоспециализированные. Устройства предназначены для выполнения одной или нескольких операций, например, пульсометр, шагомер, секундомер, тонометр. Бюджетные модели, которые позволят пользоваться нужной функцией в любое время суток.

2. Мотиваторы. Незаменимая модель для начинающих спортсменов. Кроме того, такой фитнес-браслет подойдет для людей с сидячим образом жизни, поскольку поможет все переосмыслить и начать больше двигаться. Использование гаджета способствует систематизации двигательной активности, а также достижению системных результатов на основании данных о личном прогрессе.

3. Мультифункциональные. Гаджеты среднего ценового сегмента, которые предпочитают профессионалы и настоящие любители спорта. Помимо физической активности и основных жизненных показателей они также отображают уведомления, входящие звонки и напоминания.

4. Инновационные. «Умные» устройства, которые расскажут о здоровье хозяина почти все, отображая пульс, давление, уровень кислорода в крови. Кроме того, они контролируют режим сна и питания, уровень стресса, помогают нормализовать дыхание, выбрать режим тренировки и правильно рассчитать сожженные калории. В продвинутых моделях предусмотрена функция NFC, позволяющая совершать покупки в магазине при отсутствии банковской карты.

С историей создания и модернизации трекера активности можно ознакомиться в «Википедии».

Достоинства фитнес-браслетов

Ультрасовременные «умные» девайсы помимо основных функций выполняют еще и эстетическую. Выбрав дизайн и расцветку ремешка, вы сможете подчеркнуть свою индивидуальность, сделать образ для посещения работы, учебы, спортзала или бассейна завершенным. К преимуществам фитнес-браслетов стоит отнести следующие моменты:

1. Удобство в использовании. При помощи специального мобильного приложения можно контролировать настройки и данные, устанавливать индивидуальные параметры, систематизировать результаты.

2. Автономность. Современные фитнес-браслеты очень экономно расходуют энергию, поэтому могут работать без дополнительной зарядки долгое время.

3. Наличие защиты от влаги и пыли. Большинство моделей разрешено не снимать во время плавания и дайвинга.

Несмотря на большой выбор и регулярное пополнение ассортимента стильных гаджетов вы непременно отыщете фитнес-браслет, который расширит ваши возможности, станет мотивацией для новых достижений, а также разнообразит ваш классический или спортивный образ.