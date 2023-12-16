Свечи зажигания: назначение и причины выхода из строя

В конструкции автомобиля много деталей, которые в случае своей некорректной работы могут вывести его из строя. Многим знакома ситуация, когда двигатель не заводится. Причин может быть много, но в первую очередь проверяют свечи зажигания. Они выступают конечной точкой энергосистемы автомобиля, так как все остальное оборудование работает для того, чтобы эти изделия генерировали искру. Если искры нет, значит проблемы с электрическим оборудованием, но чтобы это узнать, необходимо определить, генерирует свеча зажигания искру или нет. Если нет, сначала необходимо проверить ее, а уже после поверке подвергаются высоковольтные провода и катушки. Рассмотрим детально конструктивные особенности и принцип работы таких деталей.

Конструкция свечи зажигания

Несмотря на небольшой размер, у такой детали много элементов, каждый из которых выполняет определенную задачу. Устанавливаются такие изделия обычным вкручиванием в посадочное гнездо благодаря предусмотренной в конструкции резьбе. Независимо от производителя, свечи зажигания имеют примерно одинаковую конструкцию и состоят из следующих элементов:

Контактная гайка для высоковольтного провода.

Центральный электрод, идущий внутри изделия от его верхней части до нижней.

Изолятор для предотвращения пробоев центрального электрода.

Корпус с резьбой и шестигранником под ключ.

Теплоотводящая шайба, чтобы свеча зажигания охлаждалась.

Боковой электрод.

Основную работу выполняют электроды, так как между ними генерируется искра. Поэтому существует такое понятие, как искровой зазор. Это расстояние между электродами, которое должно соответствовать определенному значению. В противном случае, искра будет либо слишком слабой, либо ее вообще не будет.

Как работает свеча зажигания и причины ее поломки

Принцип работы таких изделий достаточно прост. Чтобы сгенерировалась искра, на центральный электрод приходит напряжение с высоковольтной катушки со значением в 25-30 тысяч В. В результате между двумя электродами свечи зажигания возникает электрическая дуга, которая и воспламеняет топливную смесь в цилиндре двигателя. При этом деталь должна быть хорошо вкручена, чтобы не подсасывало воздух в камеру сгорания.

Таким образом, у данных деталей нет движущихся или трущихся частей и, казалось бы, они могут работать долго. Но в процессе эксплуатации они регулярно находятся под термическим воздействием электрической дуги и температуры в рабочем цилиндре. Поэтому свеча зажигания может прогореть. Вернее это происходит с ее боковым электродом. Часто он засоряется нагаром, возникающим от сгорания топлива в цилиндре. Эту проблему легко решить обычной чисткой.

Понять, что свечи зажигания не работают, можно по наличию топлива на их корпусе. Это означает, что топливно-воздушная смесь в камерах сгорания не воспламеняется. Также имеется специальный диагностический прибор, позволяющий достоверно убедиться, что свеча зажигания не рабочая, но такое устройство есть далеко не у каждого.