Свечи зажигания: назначение и причины выхода из строя

В конструкции автомобиля много деталей, которые в случае своей некорректной работы могут вывести его из строя. Многим знакома ситуация, когда двигатель не заводится. Причин может быть много, но в первую очередь проверяют свечи зажигания. Они выступают конечной точкой энергосистемы автомобиля, так как все остальное оборудование работает для того, чтобы эти изделия генерировали искру. Если искры нет, значит проблемы с электрическим оборудованием, но чтобы это узнать, необходимо определить, генерирует свеча зажигания искру или нет. Если нет, сначала необходимо проверить ее, а уже после поверке подвергаются высоковольтные провода и катушки. Рассмотрим детально конструктивные особенности и принцип работы таких деталей.
Несмотря на небольшой размер, у такой детали много элементов, каждый из которых выполняет определенную задачу. Устанавливаются такие изделия обычным вкручиванием в посадочное гнездо благодаря предусмотренной в конструкции резьбе. Независимо от производителя, свечи зажигания имеют примерно одинаковую конструкцию и состоят из следующих элементов:
Основную работу выполняют электроды, так как между ними генерируется искра. Поэтому существует такое понятие, как искровой зазор. Это расстояние между электродами, которое должно соответствовать определенному значению. В противном случае, искра будет либо слишком слабой, либо ее вообще не будет.
Принцип работы таких изделий достаточно прост. Чтобы сгенерировалась искра, на центральный электрод приходит напряжение с высоковольтной катушки со значением в 25-30 тысяч В. В результате между двумя электродами свечи зажигания возникает электрическая дуга, которая и воспламеняет топливную смесь в цилиндре двигателя. При этом деталь должна быть хорошо вкручена, чтобы не подсасывало воздух в камеру сгорания.
Таким образом, у данных деталей нет движущихся или трущихся частей и, казалось бы, они могут работать долго. Но в процессе эксплуатации они регулярно находятся под термическим воздействием электрической дуги и температуры в рабочем цилиндре. Поэтому свеча зажигания может прогореть. Вернее это происходит с ее боковым электродом. Часто он засоряется нагаром, возникающим от сгорания топлива в цилиндре. Эту проблему легко решить обычной чисткой.
Понять, что свечи зажигания не работают, можно по наличию топлива на их корпусе. Это означает, что топливно-воздушная смесь в камерах сгорания не воспламеняется. Также имеется специальный диагностический прибор, позволяющий достоверно убедиться, что свеча зажигания не рабочая, но такое устройство есть далеко не у каждого.