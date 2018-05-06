Сегодня в интернете очень популярны материалы типа «20 фактов о ...», которые дают возможность пробежаться «галопом по Европам» или «коснуться всего слегка с ученым видом знатока». Учитывая незаурядность события — 200-летие со дня рождения Карла Маркса — мы предлагаем свои «25 фактов о Карле Марксе».

1. Предки Карла Маркса по отцовской линии происходят из нынешней Украины. Бабушка Карла Маркса, Ева Мозес Львув, происходила из семьи львовских евреев и перебралась в немецкий Трир, вероятно, во времена австрийской императрицы Марии-Терезии, которая не отличалась лояльным отношением к евреям. Средневековые метрики указывают, что среди предков Маркса были также и выходцы из Луцка.

2. Сам Карл Маркс не может считаться выкрещенным евреем, поскольку уже его отец за год до рождения Карла был крещен в пресвитерианской церкви, а в 1824 году был крещен и сам Карл. В то время определяющим для отношения к человеку было не этническое происхождение, а конфессиональная принадлежность.

3. В юности Маркс находился под влиянием Генриха Гейне и пробовал писать стихи. Правда, друг Маркса, Фридрих Энгельс был лучшим поэтом.

4. Докторскую диссертацию Маркс защитил в возрасте 23 лет. Диссертация Маркса касалась анализа учений Демокртита и Эпикура. Правда, защита в Йенском университете была более чем условной: при защите не предполагалось ни рецензирование, ни публичный диспут, а диплом выдавался за считанные дни. При этом доктор Маркс не читал лекционный курс. Поэтому современники сначала довольно скептически относились к «докторству» Маркса.

5. На момент написания «Манифеста Коммунистической партии» Марксу не исполнилось и 30 лет, его соавтору Энгельсу было 27. Поэтому в этой работе немало юношеского максимализма, а некоторые пункты были пересмотрены позже самими авторами.

6. У Карла Маркса и его жены, Женни фон Вестфален, было семеро детей, четверо из которых умерли в раннем возрасте. Еще при жизни Маркса ходили упорные слухи о внебрачном сыне Маркса и его горничной. Мальчика воспитывал Фридрих Энгельс, а позже — приемные родители, которым Энгельс платил алименты. На своей жене, немецкой аристократке, Маркс был женат в течение 40 лет.

7. Сам Карл Маркс считал, что самым весомым его вкладом в сокровищницу мировой науки станут исследования о двойственном характере труда и анализ разновидностей добавленной стоимости.

8. По воспоминаниям современников, русский революционер-анархист Михаил Бакунин (сначала друг, а потом — оппонент Маркса), в Лондоне вызывал Маркса на дуэль, поскольку Маркс назвал Бакунина «русским шпионом». Маркс от дуэли отказался.

9. Несмотря на то, что Фридрих Энгельс был ближайшим другом Маркса, его спонсором и благодарным последователем, во многих моментах Маркс и Энгельс не были единомышленниками. В частности это касалось текущей политики — скажем, отношения к «турецкого вопросу» в 1878 году, акции Гарибальди и оценок Парижской коммуны.

10. Несмотря на распространенное представление, в Российской империи произведения Маркса долгое время не запрещались, а активно пропагандировались. В 1870 году в российских изданиях вышло более 150 рецензий на произведения Маркса.

11. В 1881 году в Киевском университете профессор Николай Зибер читал курс лекций по экономической теории Маркса.

12. Украинец Сергей Подолинский был одним из корреспондентов Маркса, активно переписывался с ним и пропагандировал марксистские идеи.

13. Несмотря на распространенное мнение, Маркс не был словянофобом и не относился к славянским народам «с ненавистью». Как последователь Гегеля, он относился к славянам как к представителям «неисторическим» наций, хотя на самом деле подобное отношение в то время было характерным для многих мыслителей.

14. В 1881 году российские революционерка Вера Засулич написала письмо Марксу, в котором попросила объяснить пути воплощения марксистской теории в России. Маркс долго думал над письмом Засулич (известно три черновика ответа общим объемом 22 страницы текста, хотя конечный вариант сократился лишь до двух страниц). Он считал, что его теория базируется на немецкой, французской и английской социологии, а русская община является тормозом на пути к торжеству дела пролетариата. То есть, марксизм должен был утвердиться сначала в Западной Европе, а в России — «потом».

15. Согласно Ленину, тремя источниками марксизма были немецкая классическая философия, английская экономика и французский утопический социализм. Тремя составляющими марксизма стали диалектический материализм, научный коммунизм и политэкономия. В среде философов были предложения считать Маркса вершиной немецкой классической философии.

16. Бисмарк никогда не говорил о Марксе слова, которые ему приписывают — «Этот бухгалтер еще заставит мир наплакаться».

17. Мы часто употребляем слова Маркса, не задумываясь над их авторством. В частности, афоризмы «Религия — опиум для народа» и «История повторяется дважды: один раз в виде трагедии, второй раз — в виде фарса».

18. В 1904 году в Московском университете были определены четыре крупнейших мировых мыслителя. Ими стали Данте, Вольтер, Маркс и Моммзен. Изображения этих четырех личностей украшали издания Московского университета аж до Первой мировой войны.

19. Маркс большую часть жизни прожил и умер апатридом — человеком без гражданства и подданства. Маркс так и не стал почетным гражданином родного города — Трир. Интересно, что до 2010 года почетным гражданином Трира был Адольф Гитлер.

20. Работа (наиболее контраверсийная) Маркса «Тайная дипломатия Восемнадцатого века» была впервые издана через 12 лет после смерти, а в СССР впервые опубликована в 1990 году (хотя отрывки и цитаты из этой работы неоднократно публиковались даже в университетских учебниках).

21. Племянник Карла Маркса в 1891 году основал всемирно известную фирму «Philips».

22. Современный марксизм насчитывает более 50 течений. Из 20 крупнейших мыслителей современности по версии Гарвардского университета 12 позиционируют себя как марксисты или неомарксисты (среди них — Славой Жижек, Жак Рансьер, Антонио Негри, Джон Грей, Альберто Тоскано, Петер Слотердайк).

23. Большинство украинских диссидентов в 50- 60-е годы критиковали советский режим с позиций марксизма и за отход от марксизма.

24. Снос памятников Марксу в Украине незаконен — согласно закону о декоммунизации, Маркс не подпадает под определение тех личностей, которые несут вину за геноцид или голодомор, однако его «декомунизировали», что называется, «за компанию».

25. В день 200-летия Маркса 5 мая 2018 года президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал не отождествлять Карла Маркса с делами некоторых его последователей. В Евросоюзе выпущена специальная юбилейная банкнота номиналом 0 евро с изображением Карла Маркса.

И в завершение — старый одесский анекдот:

— «Мама, а кто такой Карл Маркс?»

— «Это выдающийся экономист!»

— «Как наша тетя Циля?»

— «Что ты говоришь?? Наша тетя Циля — старший экономист!»

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