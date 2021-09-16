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Всемирный банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business

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Всемирный банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк объявил о решении прекратить публикацию рейтинга Doing Business, в которых ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира.

«Руководство Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business. ...В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата», — говорится в сообщении.

Во Всемирном банке уточнили, что это решение принято в связи с появлением в июне 2020 года сведений о нарушениях, допущенных при подготовке прошлых докладов. В августе того же года Всемирный банк приостановил публикацию Doing Business из-за ошибок. «Мы будем действовать на основе полученных результатов и ретроспективно скорректируем данные стран, которые больше всего пострадали от нарушений», — заверили тогда в банке.

После этого начались «систематический обзор и оценка изменений данных» последних пяти публикаций Doing Business. Был выявлен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business −2018 и Doing Business-2020.

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Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business 2020 и заняла 64 место среди 190 стран. 

29 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что в 2021 году Украина может подняться в рейтинге Doing Business, как минимум на 10 позиций. Министерство экономки считало, что прогресс Украины в Doing Business 2021 будет плюс 20 позиций.

Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business ежегодно с 2002 года. Благоприятные условия для ведения бизнеса оцениваются по десяти категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов, уплата налогов и т.д.

Doing Business
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