Как и у кого Украина покупала природный газ в 2018 году

В 2018 году трейдеры оформили через украинскую таможню 9,3 млрд куб. м газа из Европы. Из России Украина не импортирует газ с 2015 года.

В начале года украинские компании покупали у международных трейдеров небольшие объемы топлива. Летом рынок активизировался, и импорт газа превышал миллиард кубичных метров ежемесячно. В декабре объемы растаможки газа снова немного снизились, составив 860 млн куб. м.

Средняя цена импортируемого в Украину газа в течение года моментально реагировала на спрос. На графике видно, как в июне 2018 года тысяча кубометров газа, после увеличения объемов импорта в несколько раз, подорожала сразу практически на $20 за тысячу кубометров. Далее цена активно росла каждый месяц и вышла на пик в ноябре, а в декабре снизилась до $323 за тыс. куб м.

В 2018 году на долю НАК «Нафтогаз Украины» пришлось две трети, или 6,44 млрд куб м, импортного газа, оформленного через таможню. Остальные объемы импортировали частные компании.

Информация источников издания в таможне отличается от официальной информации «Нафтогаза». По данным компании, она импортировала в 2018 году 7 млрд куб. м газа. Это почти на 20% меньше, чем в импорт НАК 2017 году — 8,7 млрд кубов.

Разница в объемах связана с тем, что таможенные данные появляются в следующем за отчетным месяце.

По итогам года крупнейшими импортерами, после НАКа, стали дочка азербайджанской государственной компании «Сокар Украина», «Эру Трейдинг», малоизвестная компания «Евроэнерготрейд» и крупная газодобывающая компания «Укрнефтебурение».

Крупнейшие покупатели

В четвертом квартале 2018 года украинская монополия импортировала 2 млрд куб м газа.

Крупнейшим поставщиком газа для «Нафтогаза» в последнем квартале 2018 года была немецкая компания RWE. Она продала украинской компании 0,6 млрд куб м газа.

Трейдеры Axpo Trading и DXT Commodities (раньше назывался DufEnergy Trading SA) поставили НАКу 314 млн и 243 млн куб. м газа соответственно.

Частные компании импортировали в Украину 1,164 млрд куб м газа. Больше половины импортируемого объема пришлось на пятерку лидеров.

Всего в четвертом квартале прошлого года газ в Украину импортировали 40 компаний.

Вторым по объемам импорта в конце года была компания «ЭРУ Трейдинг». Трейдер принадлежит Дейлу Перри и Ярославу Мудрому. Еще недавно совладельцем ЭРУ был Андрей Фаворов, который ушел работать в «Нафтогаз» руководителем газового дивизиона.

Малоизвестная компания «Евроэнерготрейд» стала третьим крупнейшим импортером газа в Украину в октябре-декабре 2018 года.

Импортом компания занялась в 2017 году и начинала с небольших объемов. «Евроэнерготрейд» принадлежит Леониду Андрощуку, Георгию Сахарову и Руслану Шерстаяку.

Газодобывающая компания «Укрнефтебурение» прокачала 111 млн куб м газа. Это одна из крупнейших газодобывающих компаний Украины. Ее контролируют олигарх Игорь Коломойский и самый богатый нардеп Верховной рады (группа «Видродження») Виталий Хомутынник.

Еще 22% «Укрнефтебурения» принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу. Он выстроил отношения с окружением президента Петра Порошенко и выкупил акции компании у представителей окружения Виктора Януковича.

Дочка глобального трейдера Trafigura — ООО «Трафигура Юкрейн» — импортировала 109 млн куб. м газа.

«РГК Трейдинг», входящая в Региональную газовую компанию, управляющую облгазами с сбытами Дмитрия Фирташа, импортировала 110 млн куб м газа.

«Торговый дом «Сокар Украина», который входит в азербайджанскую государственную группу SOCAR, прокачал 109 млн куб м.

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