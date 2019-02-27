Нужен ли кардиостимулятор для кредитования экономики Украины

НБУ много внимания уделяет нормативно-правовому регулированию по европейскому образцу, но достаточно ли этого для развития банковской системы?

В Украине остро стоит вопрос выполнения банками своей главной функции: кредитование реального сектора экономики и оптимального перераспределения капитала для финансирования экономического роста.

Почему в последние годы кредитование не развивается, особенно кредитование предприятий реального сектора экономики?

С 2015 года соотношение объема кредитов к ВВП, то есть «финансовая глубина экономики», уменьшалось и 1 января 2019 составило 30%. Для сравнения: в 2014 году этот показатель составлял 64%, в 2015 году — 49%. Это значительно ниже, чем в других странах. В частности, в Польше этот показатель составляет 70%, в Турции — 80%, в странах Еврозоны — 160%, в Японии — 180%.

Если посмотреть на отраслевую структуру выданных кредитов, то можно сделать вывод о преимущественном направлении банковских кредитов в оптовую и розничную торговлю. Это свидетельствует об акценте на кредитовании видов деятельности с коротким операционным циклом или отраслей с низкой добавленной стоимостью.

Это при том, что мы постоянно говорим о необходимости структурной перестройки экономики и росте ВВП на 7% и более. По оценкам экспертов, увеличение кредитования реального сектора на 10% добавляет к росту ВВП до 2%.

Сдерживают развитие кредитования такие системные проблемы: неэффективная судебная система и незащищенность прав кредиторов, небольшое количество государственных программ по поддержке реального сектора и МСБ, отсутствие монетарных, немонетарных и налоговых стимулов содействия развитию кредитования и инвестирования экономики.

Другие проблемы — долги государственных банков, низкий уровень использования средств МФО (за последние три года страна не использовала более 10 млрд дол.), отсутствие институтов развития государства. Хочу остановиться на некоторых вопросах подробнее, а именно на тех, решение которых активизирует развитие банковской системы и кредитования.

Отсутствие достаточного количества заемщиков. Есть несколько причин.

Первая — жесткие нормы положения НБУ об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям.

Вторая — наличие в неограниченном объеме ОВГЗ или депозитных сертификатов НБУ. Банки в условиях профицита ликвидности отдают предпочтение именно этим безрисковым долговым инструментам, а не кредитованию экономики.

Где возьмутся заемщики, если мы их сами не создадим? Нужны государственные программы по развитию МСБ, необходимо создать государственное агентство по развитию МСБ.

Во многих странах правительства или центральные банки финансово поддерживают развитие МСБ. Если у нас не будет таких программ, то эмиграция приобретет еще большие масштабы и станет угрозой национальной безопасности и экономике.

Программы и поддержки МСБ, по моему мнению, существенно не повлияют на инфляцию. Наоборот — они смогут повлиять на рост кредитования и ВВП.

Если мы хотим активизировать кредитование МСБ, необходимо упростить процедуры кредитования по проектам клиентов малого и среднего бизнеса в 2 млн грн, которые регламентированы постановлением НБУ № 351 от 30 июня 2016 года.

Проблема NPL (просроченные кредиты) государственных банков. Она требует скорейшего законодательного или иного нормативного урегулирования.

Доля проблемных кредитов в банковской системе на 1 января 2019 составляла 52,85%. Из них доля просроченной задолженности в портфеле государственных банков достигла 67,92%, в том числе Приватбанка — 83,35%.

После активной фазы кризиса прошло три года. Скоро от некоторых залогов недвижимости могут остаться одни стены. По нашему мнению, достаточно интересно механизм возможности реализации проблемных кредитов и залогов посредством ФГВФЛ через площадки ProZorro. Для этого нужен соответствующий закон.

Это позволит разрезервировать кредиты и направить средства в экономику, а новые владельцы этих объектов будут их развивать и инвестировать в них.

Также важно, чтобы в 2019 году были сформированы наблюдательные советы государственных банков и улучшилось их корпоративное управление. Это позволит активизировать работу по сокращению доли проблемных кредитов.

В Украине уменьшается количество коммерческих банков. Это негативно влияет на жизнь людей и предприятий. Часто банковский капитал перетекает в менее зарегулированные финансовые сферы.

В связи с оздоровлением банковской системы необходимо ослабить требования относительно минимального размера уставного капитала банков и оставить его на уровне 200 млн грн.

Действующие требования — необходимость иметь уставный капитал банка 500 млн грн в 2025 году — не соответствуют требованиям директив ЕС и Совета Европы. Минимальный первоначальный капитал любого кредитного учреждения в ЕС — 5 млн евро. В этом вопросе должна быть четкая позиция Национального банка и Верховной Рады.

Если проанализировать организационно-правовую форму коммерческих банков в Украине, то у нас все банки сформированы в форме ПАО. В Украине отсутствуют важные сегменты банковского сектора — четко специализированные, кооперативные или коммунальные.

Например, банковская система Польши имеет следующую структуру: юридические лица, осуществляющие банковскую деятельность — более 600, из них 36 — универсальные банки, 27 — зарубежные банковские филиалы, более 550 — кооперативные банки.

С целью усиления конкуренции на банковском рынке и недопущения дальнейшего закрытия коммерческих банков через завышенные нормы законов или нормативных документах регулятора, по нашему мнению, целесообразно внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности» с целью разделения банков на базовые и универсальные.

Для коммерческих банков с базовой лицензией предусмотреть упрощенное регулирование (уменьшить количество нормативов, установить более лояльные требования по резервам) и оставить требования относительно минимального уставного фонда на уровне 200 млн грн.

Банки с базовой лицензией смогут работать с населением и МСБ, отказавшись от рискованных направлений кредитования в большом бизнесе. Универсальные банки будут работать, как и раньше. Для них можно оставить требования по уставному фонду на уровне 500 млн грн и требования относительно нормативов и резервов.

Разделение банков на базовые и универсальные будет стимулировать банковский сектор активно кредитовать потребителей и малый бизнес.

Вызовы перед банковской системой в 2019 году. Все мы понимаем, что в ближайшее время банковская система превратится из профицитной на дефицитную.

Ликвидность особенно уходит из тех банков, которые занимаются кредитованием.

Здесь важно, как НБУ будет поддерживать банки. Нужно не только закручивать гайки нормативного регулирования. Возможно, в сложный период 2019 следует подумать о разработке механизмов поддержки банков ликвидностью. Сейчас у регулятора ограниченный перечень механизмов рефинансирования. Его нужно расширить.

Еще один важный источник кредитования — средства населения. По разным оценкам, граждане Украины имеют более 50 млрд дол. С целью их привлечения в банковскую систему нужно увеличить гарантированную сумму возмещения депозитов Фондом гарантирования вкладов с 200 тыс грн до 500 тыс грн.

НБУ много внимания уделяет нормативно-правовому регулированию с учетом современных европейских требований. Пожалуй, это правильно, достаточно ли этого для развития банковской системы и кредитования? Думаю, нет.

Важно найти золотую середину, чтобы нормативная база стимулировала развитие кредитования, а кредитование будет стимулировать развитие украинской экономики.