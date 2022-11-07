Чи врятує "Нафтогаз" відставка Вітренко. І з чим зіткнеться новий голова компанії

Кабінет міністрів 1 листопада звільнив Юрія Вітренко з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Рішення було ухвалено за заявою самого Вітренко про відставку – це підтвердили у компанії. Жодних коментарів сам він поки не дав – у "Нафтогазі" повідомили, що згідно з рішенням КМУ, до 3 листопада Вітренко ще очолюватиме компанію, а всі деталі будуть повідомлені саме в останній день його роботи.

Місце Вітренко у НАК займе нинішній міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Декілька джерел видання і в уряді, і з-поміж депутатів підтвердили, що його звільнення з Кабміну та призначення в НАК заплановано на кінець поточного тижня.

Головою НАК Вітренко було призначено наприкінці квітня 2021 року. Він замінив Андрія Коболєва, за якого 2020 рік компанія закінчила зі збитками. Вітренко вдалося зробити НАК за підсумком року прибутковою, але за рахунок переведення в компанію 27 млрд грн від Оператора ГТС України, яка виявилася практично банкрутом.

До того ж одразу після призначення Віренка НАЗК заявило про незаконність такого рішення, оскільки побачило конфлікт інтересів нового голови НАК, який перейшов у компанію з посади в.о. міністра енергетики, де мав можливість впливати на роботу НАК.

НАЗК направило припис з вимогою скасувати рішення Кабміну за призначенням Вітренко, але прем'єр Денис Шмигаль оскаржив цей припис у суді , і Вітренко продовжив очолювати компанію. Але вже у 2022 році у відносинах з урядом у нового глави НАК почалися проблеми, які й призвели до його звільнення.

Сага завдовжки чотири місяці

Процес підготовки до звільнення Вітренко тривав майже чотири місяці. Перша інформація про реальні плани замінити главу НАК з'явилася ще у липні. РБК-Україна докладно писало про причини. Серед них: кадрові рішення щодо дочірніх компаній НАК, зокрема, "Укртранснафта", суперечки з урядом щодо обсягів газу, необхідних на зиму, скандал із купівлею дорогого автомобіля радником голови НАК Олегом Діденком, якого зрештою звільнили з посади.

Потім НАК практично провалив реструктуризацію зовнішнього боргу на загальну суму 1,5 млрд доларів, хоча глава компанії, за словами знайомих із ситуацією джерел, обіцяв реструктуризувати борг будь-що-будь. Але після невдалих переговорів із кредиторами Вітренко заявив, що в стані дефолту компанія виявилася з вини уряду, який вимагав зберегти гроші на закупівлю газу.

Кабмін поставив завдання нагромадити 19 млрд кубометрів, а Вітренко заявляв, що вистачить і 15 млрд. Щоправда, в результаті газу в сховищах особливо більше не стало – до кінця жовтня близько 14,5 млрд кубометрів, а конфлікт із урядом лише загострився.

Вітренко вимагав на закупівлю газу компенсацію з бюджету - 120 млрд. гривень . Але при цьому, за інформацією джерел у КМУ, він ніяк не пояснював де, коли і за якою ціною збирається купувати його, якщо отримає гроші.

"Мінфін, звичайно ж, відмовлявся виділяти гроші, яких у принципі і не було, без пояснень, як їх використовуватимуть", – розповів співрозмовник, який брав участь у нарадах, на яких обговорювалося це питання.

Наприкінці серпня Вітренко навіть сам заявив, що готовий піти з посади, якщо це допоможе переконати інвесторів підтримати пропозицію щодо реструктуризації боргу. "Я не одружений на цій посаді", - сказав він в інтерв'ю Reuters . Однак подальший розвиток подій підтвердив, що покидати НАК Вітренко не дуже хоче.

Що не зробив Вітренко та чому подобався президенту?

В Офісі президента всерйоз готувалися замінити керівництво "Нафтогазу" із середини вересня. Тоді претендентами на нового голову компанії був заступник голови ВП Ростислав Шурма, в.о. гендиретора "Укртрансгазу" Сергій Перелома та колишня член спостережної ради НАК Наталія Бойко. Проте буквально через день після появи цієї інформації з Вітренко провів зустріч президент Зеленський, за даними джерел, з ініціативи голови НАК. Зустріч відбулася у дуже вузькому колі, тож деталі розмови невідомі. Трохи пізніше стало відомо, що Вітренко було надано, можна сказати, випробувальний термін до кінця жовтня для вирішення всіх проблемних питань. Але в результаті кількість проблем лише побільшало.

Виявилося, що облгазами, які від компанії Дмитра Фірташа передано доньці НАК "Чорноморнафтогазу", керувати практично нікому. Ними, як і раніше, займається колишній управлінець – РГК (Регіональна газова компанія), хоча в НАК заявляли, що компанія має великий досвід управління такими об'єктами.

Про реструктуризацію боргу так і не домовилися, а наприкінці жовтня відключили Трипільську ТЕС від газу за борги. НАК мав на це право, але ситуація підтвердила, що боргове питання цивілізованим чином вирішити не вдалося і довелося вдаватися до радикальних заходів за умов дефіциту енергії.

Як розповів директор консалтингової компанії “Нафтогазбудінформатика” Леонід Уніговський, нещодавно експертна рада з газових питань обговорювала ситуацію в галузі і всі дійшли єдиної думки, що "Нафтогаз" керується "з рук геть погано".

"Немає чіткої структури управління, рішення приймаються вкрай повільно, дуже багато бюрократії", – зазначив Уніговський. Крім того, він вважає суттєвим недоглядом те, що НАК досі не уклав середньострокові контракти на імпорт газу.

"Газ можна закуповувати і в 2023 році, але контракт має бути. Це гарантія поставки, замість просто обіцянок. Так зробили в Німеччині, Естонії та інших країнах. Ми цього не зробили", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

За кілька місяців Вітренко вдавалося завдяки прихильності Зеленського уникати звільнення, зазначив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. "Вітренко довго подобався президенту, розповідаючи, що все зробить і вирішить усі проблеми. Наскільки мені відомо, він викручувався із ситуації зі звільненням. Але рано чи пізно ця історія мала закінчитися і вона закінчилася", - зазначив експерт.

Харченко вважає, що в результаті не було вирішено головне завдання – не вдалося знайти гроші чи хоча б створити умови для їхнього залучення на закупівлю газу. І причина навіть не у персони Вітренко, а в системі управління компанією, що відбувається з порушенням правил корпоративного управління, тобто без участі наглядової ради.

Список для відбору незалежних членів наглядової ради був готовий ще у лютому – перелік із 14 претендентів навіть з'явився у соцмережах. Але до початку активної фази військових дій СР призначити не встигли. Потім цим питанням просто перестали займатися, хоча залишалося відібрати чотирьох незалежних членів та призначити трьох представників держави.

Функції наглядової ради почав виконувати Кабмін. У ОП вважали, що претендентів на незалежних членів відібрано "під Вітренко" і після призначення вони не погодяться його звільняти. Наразі, за інформацією видання, планується проводити новий відбір претендентів у НР "Нафтогазу", але коли – невідомо.

Головна проблема "Нафтогазу" – не Вітренко

На переконання Харченка саме відсутність повноцінного корпоративного управління НАК і створює основну проблему. Вона полягає у відсутності грошей і неможливості залучити їх без контролю за роботою компанії саме спостережною радою.

На сьогоднішній день ЄБРР ухвалив рішення про виділення для енергетики 500 млн євро – 300 млн для "Укренерго" та 200 млн – для НАК. Але "Нафтогаз" не може отримати цей ресурс саме через відсутність у компанії наглядової ради. Вітренко пообіцяв вирішити питання, але нічого не вийшло, зазначив Харченко. Саме це, на його думку, і є основною причиною звільнення.

"Зараз усі розуміють, що у компанії дуже серйозні фінансові проблеми. Потрібно закрити розрив по грошах без залучення бюджетних коштів, яких немає і знайти гроші на закупівлю газу, причому не так до кінця року, як на початок наступного і на потім. Але якщо хтось сподівається, що заміна Вітренко на Чернишова якось вирішить це питання, то воно дуже помиляється", - зазначив Харченко.

Це завдання не вирішуване без наведення ладу з корпуправлінням. "Але ті люди, які курирують цей напрямок у ВП, чомусь не здатні зрозуміти проблему. Вони не розуміють, що партнери роздратовані не Вітренко, а саме порушенням правил гри. Ніхто не дасть грошей просто тому, що ви змінили голову НАК", - заявив експерт.

Один із високопосадовців, який щільно спілкується з партнерами з питань фінансової підтримки України, підтвердив, що основною проблемою для НАК зараз є саме налагодження дієвої системи корпоративного управління.

"Те, що на НАК треба терміново відновити нормальну систему корпоративного управління - це факт. Без цього ніхто їм грошей не даватиме - ні державні структури, ні ринок. При нинішній ситуації (за відсутності наглядової ради - ред.) репутація НАК як компанії дуже негативна ", - зазначив співрозмовник.