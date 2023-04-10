«Закадровая» политика ФГИ и ее результаты

Недавно ФГИ принял беспрецедентное решение об увольнении сразу 65 директоров госкомпаний. О причинах, конкретных претензиях к старым руководителям и дополнительных требованиях к новым соискателям должностей, как и о целях столь масштабной кадровой акции – не сообщалось. За кадром осталось то, что вместе с руководителями, ротации произошли также среди их заместителей и в составе коллегиально-управленческих органов госпредприятий, куда ФГИ делегировал целую армию новых людей - информирует minprom.ua.

«Гроші від роботи держпідприємств та приватизації мають йти на Сили оборони, а не окремим недобросовісним керівникам», – туманно заявил инициатор данных изменений, замглавы ФГИ Дмитрий Клименков , также впоследствии написавший заявление об отставке по собственному желанию.

Насколько непрозрачная и спонтанно-хаотичная кадровая политика в сфере управления государственной собственностью способна повысить эффективность госпредприятий и преодолеть коррупцию – вопрос дискуссионный, хотя ответ на него вполне очевиден.



Уже сегодня можно подвести первые итоги этих кадровых решений на примере ОГХК, руководитель которой также по не вполне прозрачным мотивам был уволен со своего поста еще в начале февраля.

Анализ хозяйственно-экономической деятельности ОГХК по итогам первого квартала 2023 года демонстрирует, что год работы в условиях войны предприятие пережило с меньшими потерями, чем несколько последних месяцев кадровых реформ Умерова-Клименкова. Парадоксально, но шоковый 2022 г. ОГХК закончила с прибылью, а оптимистичный 2023 г. встречает с убытками.

Так, назначение в состав правления ОГХК бывшего ТОП-менеджера российских компаний Д.Каландадзе, замена В.Иткина на Я.Максименко на посту и.о. предправления, возвращение в состав правления ранее уволенного Е.Перелыгина, уже повлекли за собой возникновение многомилионных операционных убытков, невыполнение планов горных работ, снижение объемов выпуска готовой продукции, проблемы с отгрузкой и заключением новых контрактов.

По имеющейся информации, несмотря на то, что проблем с энергоресурсами, инфраструктурой и безопасностью труда в текущем году стало гораздо меньше, чем в предыдущем, в марте 2023 г. план горных работ филиалом ОГХК Вольногорский ГМК выполнен всего на 50%.

Ожидаемый объем выпуска продукции Вольногорским ГМК в апреле 2023 г. – в три раза ниже чем в 2021 г. Поскольку значительную часть марта 2023 предприятие простаивало и финансирование вскрыши (разработки рудоносного слоя) не осуществлялось – половину апреля-2023 предприятие также ожидает гарантированный простой.

Апрельские планы выпуска продукции, а именно: около 2500 т. ильменита, порядка 1000 т. рутила, и 375 т. рутила – в лучшие времена выполнялись за 10-12 дней полноценной работы комбината, а в нынешних реалиях выглядят как «стахановские».

Из-за отсутствия финансирования вскрыши породы и снижениях объемов производства в текущем периоде, даже при кардинальном изменении ситуации (предпосылок к чему не наблюдается) для восстановления докризисных объемов выпуска продукции ВГМК потребуется от 2 до 3 недель интенсивной работы только на накопление коллективного концентрата для дальнейшего обогащения.Т.е. производственные проблемы марта-апреля 2023 будут ощутимы на всем протяжении, как минимум, всего первого полугодия.

Входящий в ОГХК Иршанский ГОК вообще простаивает с октября 2022 г. Новое руководство ОГХК, по некоторой информации, планирует в ближайшем будущем показательно перезапустить производство «для картинки» и отчетности перед ФГИ, но с учетом отсутствия контрактов и реализации продукции, которые обеспечивают поступление средств, на одном только энтузиазме комбинат сможет проработать не более недели.

Символ триумфа украинских санкций над российской олигархией, недавно конфискованный в пользу государства и переданный в управление ФГИ Демуринский ГОК – в неработающем состоянии. Запуска предприятия после национализации так и не произошло. Все силы брошены на аудит и подготовку к приватизации, которая по самым оптимистичным прогнозам, может состояться не ранее конца этого года.

Что касается самой ОГХК, то в результате последних «закадровых» перестановок и фактического развала системы согласования ФГИ кандидатур руководителей госпредприятий с Кабмином, сложилась следующая непростая ситуация:

- приватизационная привлекательность как самой ОГХК, так и входящих в нее предприятий, впервые за последние годы имеет устойчивую тенденцию к снижению;

- оба добывающих предприятия (ВГМК и Иршанский ГОК) входящие в ОГХК, также впервые в своей истории, оказались одновременно простаивающими, что ежемесячно приносит государству многомилионные финансовые убытки;

- из-за низкой эффективности политики продаж, по состоянию на 01.04.23г. весь объем произведенного в марте-23 рутила, циркона и ильменита так и остался не реализованным: рутил - более 1200 тонн, циркон - 1250 тонн, ильменит - не менее 3500 тонн.;

- тревожная ситуация сложилась с выполнением контрактов, которые ранее считались принципиальными с точки зрения развития экспортного потенциала компании и поиска иностранных инвесторов. Например, в марте так и не были отгружены 15 000 т. ильменита для американскойChemours по ранее заключенному контракту и по состоянию на сегодняшний день, лот до конца так и не сформирован;

- по предварительным оценкам, валовый доход компании сейчас едва покрывает ее расходы на энергоносители и выплату заработных плат, при том что из-за систематических простоев работники получают не полную ставку, а 2/3 от тарифа;

- также впервые в истории компании, операционный убыток по результатам первого квартала может составить около 120-150 млн. грн. Более того, во втором квартале, этот убыток, может быть, в два раза выше по совокупности вышеописанных причин и в результате неспособности нового ТОП-менеджмента решать возникающие проблемы.

Не будет преувеличением если сказать, что без финансовых вложений ОГХК в будущем ждет неминуемый системный кризис. Специфика добывающих компаний такова, что для их нормальной работы важны предварительные инвестиции в 1-3 месяца добычи и бесперебойной подачи концентрата на обогащение, а также непрерывные работы по снятию породы и продвижению горной техники на руднике. Если этого своевременно не делать, то кроме остановки добычи и производства, предприятие столкнется с ростом постоянных издержек и убытков, потерей клиентов и рынков, болезненными проблемами фискального и социального характера, которые быстро утянут на дно любую госкомпанию.

Вряд ли Р.Умеров рассчитывал на такие результаты своих кадровых назначений, но спросить с Д.Клименкова, а тем более, возложить на него ответственность за провалы нового менеджмента ОГХК, теперь уже точно не получится.