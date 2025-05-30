Злочинна організація під виглядом казино: справа Pin-Up виходить на новий рівень

ДБР розширює справу проти онлайн-казино Pin-Up до масштабів організованого злочинного угруповання. 28 травня слідчі оголосили нову підозру директору ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» — формальному оператору Pin-Up в Україні. Йдеться про участь у злочинній організації, легалізацію доходів, податкові махінації та службове підроблення.

Це вже не просто справа про “нелегальне казино”. У фокусі слідства — глобальна схема, яка охоплює: російських бенефіціарів грального ринку; номінальних українських “фунтів”; чиновників, причетних до створення та захисту “ігрової монополії”; нелегальні криптопотоки, що фінансують агресора; та унікальний випадок — санкційну платіжну систему з російськими зв’язками, яка обслуговувала понад 70% ринку.

Pin-Up: гральна імперія зі шлейфом агресора

Pin-Up тривалий час працював в Україні під вивіскою «легального грального оператора». Однак за фасадом українських ліцензій і фальшивого піару приховувалася транснаціональна структура з центром управління в РФ та на Кіпрі. У 2024 році РНБО ввела санкції проти десятків пов’язаних із Pin-Up компаній і фізичних осіб. У квітні 2025 року президент Зеленський звернувся до США та ЄС із закликом синхронізувати санкції проти фінансистів війни — Pin-Up включено до цього списку де-факто.

Ключові особи: Дмитро Пунін, Іван Банников, Олександр Матяшов — громадяни РФ, фактичні бенефіціари групи; Марина Ільїна — публічне обличчя Pin-Up Global, ймовірна керівниця українського крила структури; Ігор Зотько — номінальний власник ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», перебуває під вартою з вересня 2024 року; Олександр Слобоженко — засновник арбітражної компанії Traffic Devils, фігурант справ із криптовалютою та відмиванням.

Удар по схемі

5 грудня 2024 року ДБР повідомило про перші підозри у справі: компанії, пов’язані з Pin-Up: працювали на тимчасово окупованих територіях, передавали дані про геолокацію гравців, здійснювали платежі в бюджет РФ, фінансували структури ветеранів «СВО».

Було заарештовано понад 2,6 млрд грн. Частину цих коштів спрямовано на купівлю військових облігацій. Справу супроводжує Офіс Генерального прокурора. Нова підозра за ст. 255 ККУ (створення ОЗГ) дозволяє вийти за межі окремого казино і встановити весь ланцюг організаторів, фінансистів, ІТ-архітекторів і прикриття у держструктурах.

DiamondPay: тіньова платіжна монополія

Окремий блок справи — діяльність платіжної системи DiamondPay, яку НБУ позбавив ліцензії за зв’язки з РФ. За даними слідства, DiamondPay обслуговувала до 70% грального ринку і була основним шлюзом для виведення коштів у криптовалюту. У справі розглядаються не лише рахунки компанії, а й активи, придбані на її прибутки — зокрема, нерухомість, криптоактиви, розкішні авто й оборудки з землями.

Перспектива екстрадиції

Сьогодні ДБР заявило про підготовку до міжнародного розшуку громадян України та РФ, що втекли за кордон. У фокусі — керівники, бенефіціари, юристи та ІТ-архітектори схеми Pin-Up. У разі успішного завершення процедур екстрадиції — фігурантам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Кінець гри

Рекламне обличчя легального казино — виявилося маскою для багаторівневої злочинної схеми. Після втрати контролю над наративом у ЗМІ, Pin-Up намагається апелювати до «захисту бізнесу». Але в умовах війни з РФ — бізнес із кремлівським шлейфом не має майбутнього. Наступний крок — повна ізоляція Pin-Up від міжнародної фінансової системи, блокування SWIFT, санкції проти менеджерів та партнери у ЄС та США.

Після звернення Зеленського — зворотного шляху немає.