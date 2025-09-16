Піратське онлайн-казино Pin-Up на тлі санкцій та кримінальних справ змінило назву на RedCore

Гемблінгова компанія Pin-Up готується до повного ребрендингу. Новий бренд — RedCore Group — буде вперше представлено на SBC Summit, що проходить цими днями у Лісабоні. Причиною зміни назви стала токсичність бренду на тлі санкцій проти його бенефіціара Дмитра Пуніна — громадянина РФ — а також низки кримінальних проваджень в Україні, у яких фігурує не лише сам бізнес, а й високопосадовці, причетні до його легалізації. Операційне управління компанією здійснює його дружина — громадянка України Марина Ільїна, яка формально очолює міжнародну групу як CEO. Вона також перебуває під санкціями й фігурує у кримінальних справах.

Pin-Up під слідством: що інкримінують одному з найбільших гравців грального ринку

Поки в Європі триває презентація нового бренду, в Україні Pin-Up залишається фігурантом масштабного кримінального провадження, яке може стати одним із найгучніших у сфері цифрового гемблінгу за останні роки.

За даними Офісу Генпрокурора та ДБР, компанія «Укр Гейм Технолоджі», що оперує брендом Pin-Up в Україні, причетна до пособництва державі-агресору. У матеріалах слідства йдеться про відмивання коштів, а також про передачу до Росії персональних даних українських користувачів, зокрема військовослужбовців ЗСУ.

У справі накладено арешт на понад 2,6 млрд грн активів, а проти низки бенефіціарів та керівників компанії висунуто обвинувачення. Серед кваліфікацій — державна зрада, створення організованого злочинного угруповання, службове підроблення, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Хто стоїть за Pin-Up: громадянин РФ, його дружина та український директор

Фактичним власником бізнесу є Дмитро Пунін — громадянин Російської Федерації, який потрапив під санкції РНБО у 2025 році. Публічно компанію представляє його дружина — Марина Ільїна. Саме вона анонсувала ребрендинг у RedCore напередодні виставки SBC Summit.

Дмитро Пунін — громадянин Росії та бенефіціар грального бізнесу Pin-Up — перебуває у розшуку. Його прізвище внесено до офіційного списку розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ України у зв’язку з кримінальним провадженням за низку тяжких злочинів.

Офіційним директором української компанії, яка забезпечувала діяльність бренду в Україні, є Ігор Затько. Його діяльність розслідується в межах кримінального провадження №62025000000000587. У травні 2025 року йому було вручено підозру, що включає обвинувачення у пособництві державі-агресору, участі в організованому злочинному угрупованні, ухиленні від податків і легалізації злочинних доходів.

Марина Ільїна — CEO міжнародної групи Pin-Up, та Ігор Зотько — директор української компанії-оператора «Укр Гейм Технолоджі». Під час судового засідання стало відомо про існування переписки між ними, в якій обговорювалися плани викрадення та катування українського журналіста, що розслідував незаконну діяльність бренду.

Політичне прикриття: як чиновники дозволили Pin-Up працювати в Україні

Масштабна присутність Pin-Up на ринку попри війну стала можливою лише завдяки сприянню з боку високопосадовців. Компанія продовжувала працювати, отримувати ліцензії та уникати перевірок.

У лютому 2025 року була звільнена з посади заступниця міністра юстиції Інна Богатих через її зв’язки з фігурантами справи Pin-Up. За даними слідства, вона лобіювала інтереси компанії попри ризики для нацбезпеки.

Інна Богатих, колишня заступниця міністра юстиції України, була звільнена з посади у лютому 2025 року. Під час одного з судових засідань у справі Pin-Up стало відомо, що вона фігурує в листуванні між учасниками організованої злочинної групи. За версією слідства, Богатих могла лобіювати інтереси компанії, попри загрози для національної безпеки.

Також у справі заарештовані голова КРАІЛ Іван Рудий та його заступник Євген Яхній. За версією слідства, Рудий блокував перевірки Pin-Up, а Яхній відмивав кошти через підконтрольні фінансові структури. Обом висунуто підозру у пособництві державі-агресору та фінансових злочинах.

Голова КРАІЛ Іван Рудий та його заступник Євген Яхній — високопосадовці, які, за версією слідства, сприяли діяльності бренду Pin-Up в Україні. Їх підозрюють у блокуванні перевірок, легалізації компанії з російськими зв’язками та участі у фінансових схемах. Обох було арештовано.

Скандал навколо діяльності Pin-Up став причиною ліквідації КРАІЛ. У грудні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про створення нового регулятора.

Рішення судів кидають тінь на політичну верхівку

Попри гучні викриття, справа Pin-Up, ймовірно, не обмежується лише чиновниками КРАІЛ та Мін’юсту. Після арештів почали з’являтися неоднозначні рішення судів, які викликають сумніви щодо послідовності правозастосування.

У червні 2025 року Печерський суд зняв арешт з активів ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», включно з готелем «Поділ Плаза», рестораном «Монако» та комплексом «Купецький двір». Формальною причиною стало «недостатнє обґрунтування» зв’язків із РФ — попри те, що ті ж активи раніше були передані в управління АРМА як пов’язані з державою-агресором.

Це викликає підозри щодо наявності політичного даху на вищому рівні. Якщо навіть після скандалу та гучних арештів майно повертається підозрюваним структурам, постає питання — чи дійсно ключові бенефіціари втратили вплив, чи залишаються частиною тієї ж системи.

Попри публічні санкції та розслідування, ані Україна, ані міжнародні партнери поки не вжили ефективних заходів щодо обмеження публічної діяльності осіб, які фігурують у справі Pin-Up.

Редакція звернулася до організаторів SBC Summit із проханням прокоментувати участь у виставці громадян РФ та України, які перебувають під санкціями та обвинуваченнями. На запит відповіді надано не було.