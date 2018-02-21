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Суд отменил арест бизнесмена Дыминского

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Суд отменил арест бизнесмена Дыминского

Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда столицы от 18 декабря 2017 года об избрании подозреваемому в совершении ДТП со смертельным исходом президенту ФК «Карпаты» и владельцу телеканала ZIK Петру Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает защитник бизнесмена Николай Лысый.

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«По результатам рассмотрения апелляционной жалобы адвоката Апелляционный суд г.Киева принял новое постановление, которым отказал в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины о применении в отношении Дыминского П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей», — написал Н.Лысый в своей странице в соцсети Фейсбук в среду, добавив, что такое решение суд принял 19 февраля.

Также адвокат бизнесмена пишет, что апелляционной инстанцией признаны необоснованными закрытие уголовного производства и отмена подозрения «водителю Борщу А.В. (охранник бизнесмена Андрей Борщ, сообщивший полиции, что именно он управлял автомобилем во время ДТП — ИФ)», а материалы дела — возвращены Генеральной прокуратуре Украины для досудебного расследования.

Как сообщалось, 18 августа 2017 года автомобиль из кортежа собственника футбольного клуба «Карпаты» П.Дыминского врезался в «Опель», за рулем которого находилась 31-летняя Наталия Трила. Женщина погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился П.Дыминский.

В то же время один из его охранников Андрей Борщ сообщил полиции, что именно он управлял автомобилем во время ДТП. Он был взят под стражу по решению суда.

22 августа П.Дыминский улетел в Швейцарию.

23 августа генпрокурор Украины Юрий Луценко, ссылаясь на данные экспертизы, заявил, что за рулем находился другой человек, а не задержанный охранник.

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В начале сентября Апелляционный суд Львовской области изменил А.Борщу меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

9 декабря мать погибшей в ДТП Н.Трилы Мария заявила о полном возмещении убытков, вызванных этой аварией, а также отозвала доверенности, выданные третьим лицам на представительство ее интересов в судах и других органах относительно ДТП. «Материальных претензий в связи с указанным дорожно-транспортным происшествием не имею, что свидетельствую своей подписью», — говорится в заявлении М.Трилы на имя следователя и прокурора.

По мнению адвоката А.Борща, таким образом, «наконец, удалось извиниться перед мамой девушки, погибшей в ДТП 18 августа».

12 декабря появилась информация о том, что П.Дыминскому объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, руководящими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса, также подготовлено ходатайство в суд о разрешении на его задержание и применение меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время уголовное производство в отношении А.Борща закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Согласно данным сайта МВД Украины, 11 декабря 2017 года П.Дыминский объявлен в национальный розыск, так как скрывается от органов досудебного расследования.

суд, ДТП, расследования, Петр Дыминский
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Комментарии (1)
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Xorr Gpa
Xorr Gpa 1 час 38 минут назад

Если ты удрал с место страшной беды, которую ты пичинил, если ты, не считаясь с жизнями других людей, кинул свою жертву, потому что подчинился инстинкту самовыживания и пожелал обелить свою анкету за счет очернения анкеты других, невинных людей, тогда тебе протянет свою дружескую руку твоя страна, твои друзья и даже родственники растопланной тобой жертвы, тебя подхватят под мышки и аккуратно вытянут из ледяного болота, которое норовит тебя поглотить, после чего нальют стаканчик горячего Грога и уложат в теплую кроватку, закутав ножки в теплую шерстяную шаль... Ах, да! Я забыл кое-что уточнить: это с тобой случится в том случае, если тебя зовут Пётр Дыминский и у тебя полная пазуха бабла...

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