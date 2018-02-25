Украина заняла 22-е место на зимней олимпиаде в Пхенчхане

Украина заняла итоговое 22-е место с одной золотой медалью в рамках зимних Олимпийских игр, которые проходят в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом говорится на официальном сайте Олимпийских игр.

Единственную медаль Украине принес Александр Абраменко в лыжной мужской акробатике.

Победителем Олимпиады в общем командном зачете стала Норвегия (39 медалей, из них 14 — золотых).

Второе место — за Германией (31 медаль, 14 золотых), третье — Канада (31 медаль, 11 золотых).

Церемония закрытия начнется в воскресенье в 13:00 по киевскому времени.

На зимней Олимпиаде 2014 года в российском Сочи украинская сборная заняла 20-е итоговое место с двумя медалями (золото и бронза).