Полк за добу: У Генштабі повідомили про рекордні втрати росіян

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про рекордні втрати російських окупантів за перший тиждень листопада.

«Полк за добу. Перший тиждень листопада став для українських воїнів найуспішнішим від початку повномасштабного вторгнення. За сім днів, 1–7 листопада, російський агресор втратив 16 130 військових — це новий абсолютний рекорд війни», — йдеться у повідомленні у Генштабі.

Фактично, підкреслили у повідомленні, щодоби Сили оборони України знешкоджують особовий склад з якого можливо сформувати середньостатистичний російський мотострілецький полк:

«Цифри говорять самі за себе: у середньому понад 2 300 окупантів щодоби, або майже сотня щогодини.

Російське командування й далі кидає солдатів у безглузді «м’ясні» штурми, а Сили оборони України методично і ефективно роблять свою роботу — захищають країну від агресії РФ».