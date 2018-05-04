НБУ вводит рискориентированный подход к инспекторским проверкам банков

Национальный банк Украины (НБУ) изменил требования к планированию инспекционных проверок банков и других лиц, охватываемых его надзорной деятельностью, с учетом установок Европейского банковского органа по организации единой процедуры и методологии процесса надзорных проверок и оценки (Supervisory Review and Evaluation process, SREP). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как пояснили в Нацбанке, такой подход заключается в том, что периодичность проведения регулятором инспекционных проверок будет зависеть от величины банка (его значения для системы) и его рисков.

В частности, банки и другие лица, которые охватываются надзорной деятельностью НБУ, будут проверяться в соответствии с утвержденным правлением НБУ плана инспекционных проверок, составленного на основании риск-ориентированного подхода с учетом проведенной регулятором оценки банков при осуществлении безвыездного банковского надзора.

Указанные изменения внесены в положение об организации и проведении инспекционных проверок постановлением правления Национального банка Украины от 2 мая 2018 № 47 «О внесении изменения в положение об организации и проведении инспекционных проверок», которая вступает в силу с 4 мая 2018 года.