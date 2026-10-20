Лубінець: Україна та Росія наблизилися до узгодження останніх деталей щодо евакуації населення з окупованої Олешківської громади

Україна та Росія наблизилися до узгодження останніх деталей щодо евакуації цивільного населення з окупованої Олешківської громади на підконтрольну українському уряду територію. Сторони обговорюють, зокрема, забезпечення режиму тиші.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Еспресо».

За його словами, перемовини стосуються евакуації всіх охочих не лише з Олешок, а й із шести сусідніх населених пунктів безпосередньо на підконтрольну Україні територію.

«Ми зараз виходимо на узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші і забезпечення евакуації всіх бажаючих не просто з Олешок, а зразу на територію, яку контролює український уряд», – зазначив омбудсман.

Він додав, що залишаються питання, які потребують вирішення, однак висловив сподівання, що найближчим часом переговори дадуть конкретні результати.

За оцінками української сторони, на території Олешківської громади та навколишніх населених пунктів можуть залишатися близько шести тисяч цивільних, зокрема до 200 дітей. Безпосередньо в Олешках, за попередніми даними, перебувають до двох тисяч людей.

Лубінець наголосив, що наразі не може розкривати всіх подробиць переговорного процесу, проте вважає, що сторонам вдалося досягти значного прогресу.

«Ми, на мій погляд, максимально просунулися вперед», – підсумував омбудсман.

Він також розповів, що Україна щотижня організовує виїзд громадян із тимчасово окупованих територій. Оскільки українські державні органи не мають туди вільного доступу, кожен випадок потребує окремого опрацювання: фахівці перевіряють документи, шукають маршрути та домовляються з російською стороною.

За словами Лубінця, Офіс омбудсмана допомагає виїхати, зокрема, дітям, літнім людям і маломобільним громадянам. Допомогу намагаються знайти навіть у випадках, коли людина не має необхідних документів або окупанти відкрили проти неї кримінальне провадження.