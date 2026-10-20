Лубінець: Україна та Росія наблизилися до узгодження останніх деталей щодо евакуації населення з окупованої Олешківської громади

Україна та Росія наблизилися до узгодження останніх деталей щодо евакуації цивільного населення з окупованої Олешківської громади на підконтрольну українському уряду територію. Сторони обговорюють, зокрема, забезпечення режиму тиші.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Еспресо».
За його словами, перемовини стосуються евакуації всіх охочих не лише з Олешок, а й із шести сусідніх населених пунктів безпосередньо на підконтрольну Україні територію.
«Ми зараз виходимо на узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші і забезпечення евакуації всіх бажаючих не просто з Олешок, а зразу на територію, яку контролює український уряд», – зазначив омбудсман.
Він додав, що залишаються питання, які потребують вирішення, однак висловив сподівання, що найближчим часом переговори дадуть конкретні результати.
За оцінками української сторони, на території Олешківської громади та навколишніх населених пунктів можуть залишатися близько шести тисяч цивільних, зокрема до 200 дітей. Безпосередньо в Олешках, за попередніми даними, перебувають до двох тисяч людей.
Лубінець наголосив, що наразі не може розкривати всіх подробиць переговорного процесу, проте вважає, що сторонам вдалося досягти значного прогресу.
«Ми, на мій погляд, максимально просунулися вперед», – підсумував омбудсман.
Він також розповів, що Україна щотижня організовує виїзд громадян із тимчасово окупованих територій. Оскільки українські державні органи не мають туди вільного доступу, кожен випадок потребує окремого опрацювання: фахівці перевіряють документи, шукають маршрути та домовляються з російською стороною.
За словами Лубінця, Офіс омбудсмана допомагає виїхати, зокрема, дітям, літнім людям і маломобільним громадянам. Допомогу намагаються знайти навіть у випадках, коли людина не має необхідних документів або окупанти відкрили проти неї кримінальне провадження.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023